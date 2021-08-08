Стимулируем клеточный иммунитет

В середине июля ФМБА заявило о старте клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Сообщалось, что в исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Доклинические исследования на животных (мышах, кроликах, сирийских хомячках) были завершены в июне, и, как заверили в СПбИВиС, они доказали «безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал)» препарата. Он разработан на новой технологической платформе и нацелен, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. В качестве мишени использовали консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.