Стимулируем клеточный иммунитет
В середине июля ФМБА заявило о старте клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Сообщалось, что в исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Доклинические исследования на животных (мышах, кроликах, сирийских хомячках) были завершены в июне, и, как заверили в СПбИВиС, они доказали «безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал)» препарата. Он разработан на новой технологической платформе и нацелен, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. В качестве мишени использовали консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
«По результатам нашего ДКИ мы подтвердили иммуногенность, выявили механизмы формирования клеточного иммунитета. Они разнообразны. Самое главное, что эти механизмы включаются по так называемому ТН1 — Т-лимфоцитарному пути, т.е. вызывают синтез, превышающий в 10 раз контроль таких защитных цитокинов, которыми являются: интерферон и некоторые воспалительные интерлейкины, которые запускают защитные клеточные реакции. Это реакции и цитотоксические, т.е. возможность убивать инфицированные клетки организма, и так называемые, хелперные реакции, которые позволяют активировать В-клетки — плазматические клетки, и вызывать вторичное образование антител», —
В деле аденоассоциированный вектор
Практически сразу за ФМБА Минздрав
Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения, которую разрабатывает компания, проходит под названием BCD-250. О ней известно немного. Она тоже векторная, как и «Спутник», но в ней используется не аденовирус, а аденоассоциированный вирус.
Как сообщали СМИ, вакцина разрабатывается на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV) — в мире пока не зарегистрировано вакцины, созданной по такой технологии. С другой стороны, именно такой вектор (AAV) используется в современных разработках генной терапии — к примеру, в препаратах для лечения муковисцидоза, гемофилии, болезни Паркинсона, СМА.
«Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний. Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент „шипа“ белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степень безопасности препарата», — так
Напомним, ЗАО «Биокад» — один из производителей первой российской вакцины «Спутник V». Препарат выпускают на производственной площадке в Стрельне.
Сферические наночастицы
В Москве к проведению клинических исследований готовится субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц, содержащих поверхностный антиген (белок) коронавируса — «Бетувакс-КоВ-2». Ее разработчик — одноименная компания «Бетувакс» (группа Института Стволовых Клеток Человека). Сейчас ждут разрешения Минздрава на 1-2-ю фазы клинических исследований — его
Эта вакцина нового типа — с использованием сферических наночастиц, на способ ее создания компания получила патент в конце мая. Александр Кудрявцев, R&D директор «Бетувакса» так объяснял специфику препарата:
«С помощью этих частиц размером 100-300 нм достигается сходство с вирусом. На них иммобилизированы антигены — поверхностные белки коронавируса, на которые организм вырабатывает антитела. Наша вакцина — это, своего рода, модель коронавируса для тренировки иммунитета. Результаты доклинических исследований на животных показали, что иммунитет, натренированный на таких вирусоподобных частицах, уничтожает вирус до появления каких-либо симптомов. Дозу для заражения мы брали очень большую, так что защита получилась, что называется, „с запасом“. При этом наша вакцина не встраивает никаких генетических конструкций внутрь клеток, как это делают новые вакцины на основе аденовирусов, которые вносят в клетку ДНК антигена, или матричные РНК».
Как сообщают в ИСКЧ, субъединичные вакцины содержат только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка, что, в свою очередь, снижает аллергенность препарата. Предполагается, что эту вакцину можно будет использовать в группах риска, а также при ревакцинации. Называется и еще один плюс препарата — возможность быстро «оптимизировать» под новые штаммы коронавируса. Кроме того, этот препарат можно быстро масштабировать. По словам Александра Кудрявцева, за несколько месяцев можно наладить производство в требуемых количествах на миллиарды доз.
Спрей против ковида
В НИИ гриппа им. Смородинцева ведут разработку необычной векторной вакцины от коронавируса — в виде спрея в нос. По словам директора института Дмитрия Лиознова, клинические испытания планируют начать осенью и завершить первые две фазы до Нового года, а после каникул сразу начать третью — предназначенную для более широкой оценки ее эффективности.
«Здесь работает особый механизм — мы вводим антиген, то, что приводит к формированию иммунитета, непосредственно в место внедрения возбудителей ОРВИ — во „входные ворота“. Таким образом, мы формируем иммунную защиту именно в месте, где происходит контакт возбудителя с нашим организмом. И уже здесь есть готовый ответ, секреторные иммуноглобулины, которые находятся на слизистых. Именно здесь формируется клеточный ответ», — рассказывал в разговоре с «Доктором Питером» об особенностях препарата Дмитрий Лиознов.
По расчетам разработчиков, препарат может обладать комбинированным действием — защищать не только от COVID-19, но дополнительно и от гриппа. По словам Дмитрия Лиознова, разработка НИИ гриппа не уникальна — такой же вакциной занимаются в Сингапуре, где уже начались клинические испытания.
Сейчас в России зарегистрированы 4 вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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