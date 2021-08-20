За неделю с 9 по 15 августа помощь врачей потребовалась 647 петербуржцам, пострадавшим от клещей. Об этом сообщает сегодня, 20 августа, городской Роспотребнадзор. Это вдвое больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 380 случаев. Причем активность выросла не только у областных, но и у городских клещей.

За 7 дней в пределах Петербурга они напали на 104 человек (неделей ранее было 46). Чаще всего горожане встречали их в Курортном (40 случаев), Пушкинском (12) и Приморском (12) районах. Хотя такая встреча возможна не обязательно на окраинах — случаи укусов регистрируют во всех районах. Но все же самым клещевым местом в городе в этом году был Пушкинский район — там с начала сезона зафиксировано 500 случаев присасывания клещей, на втором месте с большим отрывом идет Курортный — 347 случаев. Как выяснил «Доктор Питер», самым спокойным оказался Кронштадтский район — там всего было 7 укушенных.