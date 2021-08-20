За неделю с 9 по 15 августа помощь врачей потребовалась 647 петербуржцам, пострадавшим от клещей. Об этом сообщает сегодня, 20 августа, городской Роспотребнадзор. Это вдвое больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 380 случаев. Причем активность выросла не только у областных, но и у городских клещей.
За 7 дней в пределах Петербурга они напали на 104 человек (неделей ранее было 46). Чаще всего горожане встречали их в Курортном (40 случаев), Пушкинском (12) и Приморском (12) районах. Хотя такая встреча возможна не обязательно на окраинах — случаи укусов регистрируют во всех районах. Но все же самым клещевым местом в городе в этом году был Пушкинский район — там с начала сезона зафиксировано 500 случаев присасывания клещей, на втором месте с большим отрывом идет Курортный — 347 случаев. Как выяснил «Доктор Питер», самым спокойным оказался Кронштадтский район — там всего было 7 укушенных.
Клещевыми инфекциями в этом году заразились более сотни петербуржцев. Так клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) выявили с начала сезона у 104 человек, включая 12 детей. Самой же опасной клещевой инфекцией — вирусным энцефалитом — в этом году заболели 22 человека, в том числе 4 ребенка.
Напомним, в начале сезона петербургские эпидемиологи прогнозировали высокую активность клещей. Как раз в августе-сентябре у них обычно происходит второй подъем активности. По данным Роспотребнадзора, в этом году зафиксировано уже 10 030 случаев присасывания клещей, 1 558 человек пострадали от них, не выезжая за город.
Самая распространенная инфекция
Болезнью Лайма, или клещевым боррелиозом можно заразиться от укуса инфицированного клеща. Хотя врачи говорят, что даже зараженные клещи не всегда успевают передать инфекцию. В частности, вероятность заражения зависит от того, насколько быстро человек снял этого клеща. Среди клещевых инфекций она — самая распространенная.
Возбудители болезни Лайма — несколько видов бактерии рода Borrelia. Болезнь может приводить к развитию артрита, заболеваний кожи и неврологическим расстройствам.
Чтобы ее не пропустить, рекомендуется сдать клеща на исследование после укуса, а также регулярно измерять температуру и осматривать место укуса в течение трех недель — это средний инкубационный период основных клещевых инфекций (время от заражения до появления симптомов). Между тем, болезнь может проявиться уже третий день. Самый частый симптом — повышение температуры, как правило, до 38 градусов и выше. Может быть головная боль или слабость. Для боррелиоза также характерно изменение места укуса — там появляется так называемая эритема (покраснение), которая постепенно увеличивается в размерах и потом может приобретать кольцевидную форму.
От болезни Лайма, в отличие от клещевого энцефалита — самой опасной клещевой инфекции, прививки нет. Для его профилактики, как и для лечения назначается курс антибактериальной терапии.
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