В России рак кожи — одно из самых распространенных онкозаболеваний. Как пишет Mirror, в Великобритании он ежегодно убивает 2,5 тысячи человек. Про смертельно опасную меланому (один из его видов) и то, что надо быть особо внимательным к изменению форм, размеров или цвета родинок на теле, слышали многие. Издание узнало от врачей 7 малоизвестных проявлений рака кожи, которые помогут заподозрить болезнь на ранней стадии и спасти жизнь.

Необъяснимые шрамы

По словам медицинского директора одной из дерматологических клиник Росс Перри, похожее на шрам образование, которое появилось из ниоткуда и постоянно растет, может быть признаком базальноклеточного рака. Этот шрам телесного цвета обычно бывает на открытых участках тела, которые подвержены сильному воздействию солнечных лучей. По словам врача, базальноклеточная карцинома — наиболее распространенная форма рака кожи и, к счастью, наименее опасный тип, если вовремя ее обнаружить.

Жемчужные высыпания на веках

Оказывается, веки — обычное место для развития рака кожи, потому что многие забывают защищать эту область глаз кремами или лосьонами от опасного солнца. Злокачественные новообразования на веках бывают коричневого, черного, красного или телесного (жемчужного) цвета. Они могут быть твердыми и болезненными, зудящими, а также блестящими и похожими на воск.

Чтобы защитить веки от вредного ультрафиолета врачи советуют носить летом солнцезащитные очки, широкополые шляпы и пользоваться защитным кремом для глаз.

Черные пятна под ногтями

По словам доктора Перри, меланому, которая развивается под ногтем на ноге или руке, легко можно принять за обычный синяк. Чаще всего они появляются под ногтями на больших пальцах и возникает из-за постоянного травмирования этих участков. Если не лечить меланому под ногтем, болезнь может распространиться на другие части тела.