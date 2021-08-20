В России рак кожи — одно из самых распространенных онкозаболеваний. Как
Необъяснимые шрамы
По словам медицинского директора одной из дерматологических клиник Росс Перри, похожее на шрам образование, которое появилось из ниоткуда и постоянно растет, может быть признаком базальноклеточного рака. Этот шрам телесного цвета обычно бывает на открытых участках тела, которые подвержены сильному воздействию солнечных лучей. По словам врача, базальноклеточная карцинома — наиболее распространенная форма рака кожи и, к счастью, наименее опасный тип, если вовремя ее обнаружить.
Жемчужные высыпания на веках
Оказывается, веки — обычное место для развития рака кожи, потому что многие забывают защищать эту область глаз кремами или лосьонами от опасного солнца. Злокачественные новообразования на веках бывают коричневого, черного, красного или телесного (жемчужного) цвета. Они могут быть твердыми и болезненными, зудящими, а также блестящими и похожими на воск.
Чтобы защитить веки от вредного ультрафиолета врачи советуют носить летом солнцезащитные очки, широкополые шляпы и пользоваться защитным кремом для глаз.
Черные пятна под ногтями
По словам доктора Перри, меланому, которая развивается под ногтем на ноге или руке, легко можно принять за обычный синяк. Чаще всего они появляются под ногтями на больших пальцах и возникает из-за постоянного травмирования этих участков. Если не лечить меланому под ногтем, болезнь может распространиться на другие части тела.
Зуд волосистой части головы
Рак кожи головы встречается у мужчин и бывает трех форм. Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточный рак могут появиться на коже головы, причем второй чаще встречается у светловолосых любителей загара. Эти новообразования могут выглядеть как чешуйчатые красные пятна, открытые язвы, грубая, бугристая кожа или выступающие наросты с углублением в центре, которые могут вызывать зуд или кровотечение.
Также на коже головы может вырасти меланома. Она похожа на родинку или кожное образование. Вообще родинки на голове- это нормальное явление. Но, как предупреждают медики, если они начинают менять цвет, форму, текстуру, нельзя оставлять это без внимания — надо обязательно идти к врачу.
Незаживающие раны
Если обыкновенная болячка на теле не зажила в течение четырех недель или даже стала хуже, стоит обратиться к терапевту.
«Незаживающая язва может выглядеть бугристой, сухой и чешуйчатой, и это вполне может быть базально-клеточная карцинома, — предупреждает доктор Перри. — Она может зудеть, кровоточить и выглядеть твердой за счет образовавшейся корки.
Не проходящие укусы насекомых
Одним из признаков рака кожи могут быть маленькие красные шишки, очень похожие на следы от укусов комаров. Очевидно, что летом никто и не подумает о чем-то плохом, увидев такие следы. Но, по словам врача, укусы насекомых обычно проходят за пару недель или постепенно уменьшаются. Если образование на коже похоже на укус, но долго не исчезает или тем более доставляет дискомфорт, — это повод показаться врачу.
Рак кожи — в тройке самых распространенных
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн называл самые распространенные виды рака в России по итогам 2019 года. У женщин в топ-3 вошли рак молочных желез — его доля в структуре заболеваемости составила 21,1%, рак кожи (кроме меланомы) — 15,2% и рак тела матки — 8%. У мужчин самыми распространенными стали злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого — 16,1%, рак предстательной железы — 15,7% и рак кожи (кроме меланомы) — 10,6%.
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