Рак может проявить себя через бесчисленное количество симптомов. К сожалению, многие из них остаются незамеченными. Некоторые тревожные признаки развития опухоли порой выглядят безобидными, никак не влияют на образ жизни человека, и не «болят». Но, распознав их у себя, стоит проконсультироваться с врачом, пишут эксперты немецкого издания Focus.de .

На опухоль могут указывать:

постоянный кашель,

уплотнения в груди,

кровь в стуле или моче,

увеличение лимфатических узлов,

необъяснимая потеря веса,

боль, которая не проходит.

Есть и еще один симптом развития злокачественных новообразований — изменение внешнего вида ногтей, сообщает издание.

В частности, признаком рака легких могут быть утолщенные или будто «расколотые» ногти, а также неожиданное появляющиеся бугорки на ногтевой пластине.

О хронической кислородной недостаточности, которая может быть проявлением рака легких, говорят ногти в виде часовых стекол.

Темные пятна под ногтем — это чаще всего просто синяк. Однако за этим также может стоять онкологическое заболевание — рак кожи.

Состояние ногтей может отражать проблемы со здоровьем, но самостоятельно ставить диагнозы врачи все же советуют очень осторожно. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно обратитесь за советом к специалисту и сдайте анализы.