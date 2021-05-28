Рак может проявить себя через бесчисленное количество симптомов. К сожалению, многие из них остаются незамеченными. Некоторые тревожные признаки развития опухоли порой выглядят безобидными, никак не влияют на образ жизни человека, и не «болят». Но, распознав их у себя, стоит проконсультироваться с врачом, пишут эксперты немецкого издания
На опухоль могут указывать:
постоянный кашель,
уплотнения в груди,
кровь в стуле или моче,
увеличение лимфатических узлов,
необъяснимая потеря веса,
боль, которая не проходит.
Есть и еще один симптом развития злокачественных новообразований — изменение внешнего вида ногтей, сообщает издание.
В частности, признаком рака легких могут быть утолщенные или будто «расколотые» ногти, а также неожиданное появляющиеся бугорки на ногтевой пластине.
О хронической кислородной недостаточности, которая может быть проявлением рака легких, говорят ногти в виде часовых стекол.
Темные пятна под ногтем — это чаще всего просто синяк. Однако за этим также может стоять онкологическое заболевание — рак кожи.
Состояние ногтей может отражать проблемы со здоровьем, но самостоятельно ставить диагнозы врачи все же советуют очень осторожно. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно обратитесь за советом к специалисту и сдайте анализы.
Кстати, по ногтям можно определить и о других сбоях в организме — например, дефиците витаминов.
Так, отсутствие лунул (белых полумесяцев) на ногтях говорит о нехватке витамина B12, вогнутые ногти в виде ложек и бороздки на пластине ногтя — об анемии. Белые пятнышки на ногте и побеление ногтевой пластины часто появляются при дефиците цинка. Пожелтение ногтевой пластины свидетельствует о недостатке витамина С. Расслоение ногтевой пластины в сочетании с желтым оттенком ногтя — признак дефицита кальция и магния, а также биотина (В7), который способствует правильному обмену веществ и работе нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
Заусеницы указывают на нехватку витаминов А и Е, биотина (В7), искривлённость ногтей говорит о дефиците витаминов А и В6, медленный рост — следствие плохого усвоения кальция.
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