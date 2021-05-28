Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

Все серьезно. Чтобы оценить, сколько всего лет способен прожить человек — не конкретный, со своими болезнями и стрессами, а абстрактный, — исследователи разработали
На то, сколько проживет человек на свете, влияет его биологический возраст, который может меняться из-за болезней и стрессов, и устойчивость организма, которая позволяет ему восстанавливаться после негативных изменений.
В итоге ученым удалось выяснить, когда же именно организм теряет способность к восстановлению — грубо говоря, на какой же срок работы рассчитаны наши органы.
С возрастом эта способность постепенно замедляется. А к 120-150 годам и вовсе исчезает, — уточнили исследователи.
Оценивали также уровень лейкоцитов и количество шагов, пройденных в день. Оказалось, чем старше мы становимся, тем ниже эти показатели, они уже не способны вернуться к прежним значениям. А снижение устойчивости проявляется даже у тех, кто не страдает от хронических заболеваний.
Эти изменения становятся заметны в возрасте 35-40 лет.
«В этот период завершается карьера спортсменов. Это подчеркивает, что с 35-40 лет что-то действительно может меняться в физиологии, — считает автор исследования, кандидат физико-математических наук, руководитель проекта mHealth компании Gero Тимофей Пырков. — Мы надеемся, что сможем понять, как продлить активную фазу жизни».
Решение может найтись не только в здоровом образе жизни, лечении, но и в возможностях генной терапии.
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