Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

Все серьезно. Чтобы оценить, сколько всего лет способен прожить человек — не конкретный, со своими болезнями и стрессами, а абстрактный, — исследователи разработали приложение . Оно оценивает скорость старения. Приложение работает на основе нейросетей, в него ввели информацию из медицинских баз данных России, Великобритании и США. Несколько сотен тысяч записей о состоянии организма, показателях крови, образе жизни и анализы ДНК.

На то, сколько проживет человек на свете, влияет его биологический возраст, который может меняться из-за болезней и стрессов, и устойчивость организма, которая позволяет ему восстанавливаться после негативных изменений.

В итоге ученым удалось выяснить, когда же именно организм теряет способность к восстановлению — грубо говоря, на какой же срок работы рассчитаны наши органы.