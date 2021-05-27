Эта история тянется с ноября 2018 года. Замирахон Ахмедова поступила в калининградский роддом №4 примерно на 24-й неделе беременности — у нее неожиданно начались роды. Мальчик родился весом 700 граммов. По словам Ахмедовой, главврач Елена Белая заявила, что мальчик вряд ли выживет. Через несколько часов женщина узнала, что ее ребенок умер. По версии следствия, врачи решили, что младенца проще убить, чем выхаживать — и умертвили малыша, чтобы не портить роддому статистику.

Следствие и суд длились больше года. Закончилось все тем, что присяжные оправдали реаниматолога Элину Сушкевич и теперь уже бывшего главврача калининградского роддома Елену Белую. После вынесения вердикта присяжных Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением: «состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах».