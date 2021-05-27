Эта история тянется с ноября 2018 года. Замирахон Ахмедова поступила в калининградский роддом №4 примерно на 24-й неделе беременности — у нее неожиданно начались роды. Мальчик родился весом 700 граммов. По словам Ахмедовой, главврач Елена Белая заявила, что мальчик вряд ли выживет. Через несколько часов женщина узнала, что ее ребенок умер. По версии следствия, врачи решили, что младенца проще убить, чем выхаживать — и умертвили малыша, чтобы не портить роддому статистику.
Следствие и суд длились больше года. Закончилось все тем, что присяжные оправдали реаниматолога Элину Сушкевич и теперь уже бывшего главврача калининградского роддома Елену Белую. После вынесения вердикта присяжных Следственный комитет РФ выступил с официальным заявлением: «состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах».
«Надеюсь, продолжения у этой истории не будет», — говорила в интервью «Доктору Питеру» Элина Сушкевич в декабре прошлого года. Тогда она только вернулась на работу в региональный Перинатальный центр после полутора лет домашнего ареста.
Но 27 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор. Единственный довод гособвинения, настаивавшего на отмене приговора первой инстанции — это широкое освещение процесса в СМИ, что якобы сформировало мнение присяжных заседателей, которые при вынесении вердикта опирались только на эмоции.
- Конечно, мы хотели, чтобы все уже закончилось, — говорит Элина Сушкевич. — Но сказать, что мы были не готовы к такому развитию событий нельзя. Самым тяжелым в этой ситуации лично для меня оказалось абсолютное равнодушие сотрудников и прокуратуры, и суда — даже не скажешь, что они просто выполняли свою работу, настолько все формально и бездушно делалось.
На всех три судебных заседания в Москве приезжал глава национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который с первых дней был на стороне калининградский врачей.
- Он очень переживает и поддерживает нас. Его личное присутствие в суде всегда было невероятно важно для меня, — говорит Элина Сушкевич.
Как сообщил «Доктору Питеру» адвокат Камиль Бабасов, защищающий калининградский врачей, сейчас оглашена только резолютивная часть решения суда. На каком основании был отменен оправдательный приговор присяжных, пока неизвестно.
- У нас в стране, к сожалению, сложилась практика по судам присяжных, когда отменяют до 80 процентов оправдательных приговоров. Конечно, мы будем подавать апелляцию, но если суд оставит в силе решение, то будет формироваться новая коллегия суда присяжных. Процесс будет проходить заново, — рассказал адвокат.
Это значит, что над калининградскими врачами вновь нависнет угроза лишения свободы — от 8 до 15 лет.
Элина Сушкевич в ожидании нового суда присяжных продолжит работать врачом анестезиологом-реаниматологом в региональном Перинатальном центре.
- У нас единственная в Калининградской области реанимация для новорожденных, которая всех детей, исключая хирургическую патологию, забирает к себе. Вот как раз по такому тяжелому случаю я приехала когда-то в роддом № 4. Сегодня я ощущаю огромную поддержку коллег, родных, друзей, даже просто незнакомых людей, которые пишут мне в социальных сетях.
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