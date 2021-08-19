Врачи Педиатрического университета спасли подростка, в которого выстрелили из гарпуна

18 июня компания школьников отдыхала на одной из загородных баз в Валдайском районе Новгородской области. Отмечали окончание 9-го класса. В какой-то момент подросткам пришла в голову отличная, как им показалось, идея — они решили заняться подводной охотой. Водоем для этого имелся, гарпун требовалось только зарядить. С последним что-то не заладилось. Стрела вылетела из подводного ружья и угодила в одного из мальчиков.
Гарпун попал в живот 16-летнего Ильи. Он повредил подвздошную артерию.
- Ранение само по себе смертельное, — признал доцент кафедры хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета, главный детский хирург Ленинградской области Андрей Иванов. — Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то ребенок погиб бы менее чем за час из-за массивной кровопотери.
Но кровотечение произошло в забрюшинное пространство, а это замкнутая полость. Сформировалась огромная гематома, она-то и закрыла поврежденную артерию.
На место происшествия направили скорую помощь. Фельдшер по рации передала, что везет пациента раненного гарпуном. Первыми приняли подростка специалисты Валдайского филиала Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова.
- Мальчика сразу забрали в операционную, — говорит хирург Павел Главнов.
Пациенту остановили кровотечение, стабилизировали состояние и на вертолете санавиации отправили в Петербург. Действия Павла Главнова буквально спасли пациенту жизнь.
Далее в дело включились специалисты Педиатрического университета. Им необходимо было найти источник кровотечения. Оказалось, по результатам ангиографии, на наружной подвздошной артерии образовалась пульсирующая аневризма.
- Было два варианта решения этой проблемы: замена поврежденного фрагмента артерии фрагментом вены ребенка — сложное многочасовое хирургическое вмешательство, или имплантация стента-графта — металлического каркаса, покрытого специальным герметичным полимером, — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета Михаил Комиссаров.
Учитывая тяжесть состояния, врачи выбрали стент-графт. Он закрыл дефект в стенке артерии и восстановил кровоток. Но на этом злоключения подростка не закончились. У него развился перитонит и сепсис.
- Стало понятно, что где-то еще есть повреждения, — объяснил Андрей Иванов. — Во время повторной операции мы нашли еще одно отверстие около 5 миллиметров в диаметре в самом начале тонкой кишки. Часть кишечника пришлось вывести наружу.
В реанимации подросток провел полтора месяца. Ему провели еще несколько сложных хирургических вмешательств. Врачи пытались справиться с массивным воспалительным процессом в забрюшинном пространстве.
– То, что этого ребенка удалось спасти — результат командной работы профессионалов высочайшего уровня: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, других специалистов. Из этой цепочки нельзя исключить ни одно из звеньев, — подчеркнул главный детский хирург.
Илью уже выписали домой.
- Я безмерно благодарна врачам, которые боролись за жизнь моего ребенка, — говорит мать Ильи Инна. — Все это время я провела с сыном, меня пускали к нему каждый день. Какое-то время Илья провел на ИВЛ, состояние то улучшалось, то ухудшалось. Было очень страшно.
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