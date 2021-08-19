Врачи Педиатрического университета спасли подростка, в которого выстрелили из гарпуна

Учитывая тяжесть состояния, врачи выбрали стент-графт. Он закрыл дефект в стенке артерии и восстановил кровоток. Но на этом злоключения подростка не закончились. У него развился перитонит и сепсис.

- Стало понятно, что где-то еще есть повреждения, — объяснил Андрей Иванов. — Во время повторной операции мы нашли еще одно отверстие около 5 миллиметров в диаметре в самом начале тонкой кишки. Часть кишечника пришлось вывести наружу.

В реанимации подросток провел полтора месяца. Ему провели еще несколько сложных хирургических вмешательств. Врачи пытались справиться с массивным воспалительным процессом в забрюшинном пространстве.

– То, что этого ребенка удалось спасти — результат командной работы профессионалов высочайшего уровня: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, других специалистов. Из этой цепочки нельзя исключить ни одно из звеньев, — подчеркнул главный детский хирург.

Илью уже выписали домой.

- Я безмерно благодарна врачам, которые боролись за жизнь моего ребенка, — говорит мать Ильи Инна. — Все это время я провела с сыном, меня пускали к нему каждый день. Какое-то время Илья провел на ИВЛ, состояние то улучшалось, то ухудшалось. Было очень страшно.