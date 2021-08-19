Биологи Университетской клиники Дюссельдорфа в Германии решили создать органоид из стволовых клеток — он аналогичен зачатку мозга. У разработки из пробирки появились глазные пузыри, которые развиваются также, как и глаза млекопитающего, когда зародыш находится в утробе матери. Результаты опубликованы в научном журнале
Справка
Органоиды — это постоянные части клетки, выполняющие определенные функции. В зависимости от строения органоиды бывают двумембранными, одномембранными и немембранными.
Первые опыты по выращиванию органоидов уже проводились учеными из разных стран. Тогда специалисты помещали стволовые клетки в специальную среду, где они в течение определенного времени превращались в «заготовку» мозга, которая была чуть больше горошины. В этот раз немецкие ученые продвинулись дальше своих коллег — они смогли вырастить настоящую мини-версию мозга. В зачатках глаз появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. На это ушло 2 месяца. Зачатки глаз наладили связь с нервной системой, после чего научились реагировать на свет с разной интенсивностью.
Как отмечают исследователи, выращенный органоид развивался точно также, как мозг эмбриона. Это значит, что нем можно проводить различные исследования: изучать воздействие на организм болезней и лекарств. Всего ученые вырастили 314 органоидов, у 73% сформировались глазные пузыри.
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