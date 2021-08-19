Первые опыты по выращиванию органоидов уже проводились учеными из разных стран. Тогда специалисты помещали стволовые клетки в специальную среду, где они в течение определенного времени превращались в «заготовку» мозга, которая была чуть больше горошины. В этот раз немецкие ученые продвинулись дальше своих коллег — они смогли вырастить настоящую мини-версию мозга. В зачатках глаз появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. На это ушло 2 месяца. Зачатки глаз наладили связь с нервной системой, после чего научились реагировать на свет с разной интенсивностью.