Ни ГМО, ни паразитов
Роскачество опубликовало результаты исследования яблок, проведенного накануне Яблочного Спаса — в 2021 году его отмечают 19 августа. Специалисты проверили по 200 показателям безопасности и качества самые разные плоды — импортные и российские, купленные в супермаркетах, с рук, на рынках, а также выращенные на дачах добровольцев, согласившихся дать свой урожай на пробу.
Из приятных новостей — в
Паразиты и червячки, которые иногда встречаются в яблоках, — не одно и то же. Как говорят в Роскачестве, эти гусеницы — индикаторы того, что в плодах нет инсектицидов (иначе они убили бы гусеницу) или иной «химии». «Если плод ест червяк — можно смело есть и человеку», — считают специалисты.
И в некрасивых бывает «химия»
А вот с пестицидами (фунгицидами) — веществами, защищающими растения от грибков и сохраняющими его товарный вид, — все оказалось немного сложнее. Следов этих химикатов не нашли только в дачных яблоках. Во всех покупных они были, причем даже купленных с рук «у бабушек».
«Однако бояться того, что мы обнаружили, все-таки не стоит. Фунгициды были найдены в следовых количествах, не превышающих норм, установленных Евросоюзом. На данный момент в России наличие пестицидов в яблоках на законодательном уровне не нормируется (за исключением трех видов пестицидов, два из которых не применяются в сельском хозяйстве уже десятки лет). Однако, как показали результаты испытаний, в яблоках они есть. Поэтому Роскачество выступило с инициативой исправить обнаруженное несовершенство законодательства и направило в Минсельхоз предложение ввести нормы на широкий список пестицидов», — уточнили в Роскачестве.
Как показала проверка, все-таки больше всего видов фунгицидов оказалось в яблоках из сетевых супермаркетов — как в сезонных некрасивых, так и в глянцевых импортных. Поэтому если вы думаете, что «химия» может быть только в наливных яблочках с «парафиновой» кожурой, то ошибаетесь. Между тем, как говорят специалисты, у «восковых» яблок вероятность обработки пестицидами все же высока.
«Как правило, обработанное воском яблоко, скорее всего, обрабатывалось и пестицидами. Потому что воск в этом случае служит своеобразной оболочкой, закрепляющей пестициды. Цель все та же: сохранить презентабельный внешний вид. Кстати, нам воск на кожице яблок не встретился вообще, хотя в исследовании принимали участие как невзрачные, так и красивые, наливные яблоки», — пояснили в Роскачестве.
«Слишком красивым» быть не вредно
Нередко в магазине можно увидеть «глянцевые» яблоки покрытые воском (или в народе «парафином»). У покупателей такие плоды обычно вызывают подозрение — слишком красивые, чтобы быть натуральными. Однако, по словам экспертов, бояться воска не надо.
«Наверное, думают люди, дело в парафине. Однако это всеобщее заблуждение — воск не опасен сам по себе. Он был разрешен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) как покрытие фруктов и овощей для сохранения их внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже», — заверили в организации.
Смывается воск просто — обычной теплой водой. Особо сомневающиеся могут на всякий случай протереть поверхность яблока тряпочкой, пропитанной уксусом (например, яблочным) или раствором лимонного сока и соды (1:1).
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