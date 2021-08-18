И в некрасивых бывает «химия»

А вот с пестицидами (фунгицидами) — веществами, защищающими растения от грибков и сохраняющими его товарный вид, — все оказалось немного сложнее. Следов этих химикатов не нашли только в дачных яблоках. Во всех покупных они были, причем даже купленных с рук «у бабушек».

«Однако бояться того, что мы обнаружили, все-таки не стоит. Фунгициды были найдены в следовых количествах, не превышающих норм, установленных Евросоюзом. На данный момент в России наличие пестицидов в яблоках на законодательном уровне не нормируется (за исключением трех видов пестицидов, два из которых не применяются в сельском хозяйстве уже десятки лет). Однако, как показали результаты испытаний, в яблоках они есть. Поэтому Роскачество выступило с инициативой исправить обнаруженное несовершенство законодательства и направило в Минсельхоз предложение ввести нормы на широкий список пестицидов», — уточнили в Роскачестве.

Как показала проверка, все-таки больше всего видов фунгицидов оказалось в яблоках из сетевых супермаркетов — как в сезонных некрасивых, так и в глянцевых импортных. Поэтому если вы думаете, что «химия» может быть только в наливных яблочках с «парафиновой» кожурой, то ошибаетесь. Между тем, как говорят специалисты, у «восковых» яблок вероятность обработки пестицидами все же высока.

«Как правило, обработанное воском яблоко, скорее всего, обрабатывалось и пестицидами. Потому что воск в этом случае служит своеобразной оболочкой, закрепляющей пестициды. Цель все та же: сохранить презентабельный внешний вид. Кстати, нам воск на кожице яблок не встретился вообще, хотя в исследовании принимали участие как невзрачные, так и красивые, наливные яблоки», — пояснили в Роскачестве.