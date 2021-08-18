Готовый шприц

Пятая вакцина, по словам Анны Поповой, уже «на подходе». Что это за вакцина, она не уточнила. Но речь, скорее всего, идет о разработке научного центра «Вектор».

Известно, что в конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ожидается, что препарат одобрят уже до конца августа.

Принципиальных отличий «ЭпиВакКороны-Н» от «ЭпиВакКороны» нет, по словам главы «Вектора» Рината Максютова, «они различаются технологическими особенностями производства». Два похожих пептида, как было в исходной версии, объединили в один и добавили приставку «Н» — что означает «новая», «новосибирская». Впрочем, как все-таки будет называться готовая версия вакцины, пока неизвестно. То ли останется «рабочее» название «ЭпиВакКорона» с приставкой «Н», то ли вакцине дадут другое название — по данным Роспатента, 18 июня «Вектор» подал заявку на регистрацию нового названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» — Aurora-CoV.

Теперь, уверяют разработчики, новая, усовершенствованная, модель «ЭпиВакКороны» быстрее заполнит рынок, так как ее производство намного проще и дешевле в производстве. Предполагается, что в пункты вакцинации препарат будет доставляться не в ампулах, а уже в готовом шприце.

В «Векторе» говорят, что доклинические испытания на животных прошли успешно.

«Мышкам вводится доза в десять раз больше чем та, которая вводится человеку. Таким образом, мы убеждаемся, что препарат и в больших дозах безопасен для людей», — рассказала в эфире Пятого канала замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих.

Испытания на добровольцах еще идут. Их разделили на три группы, по 75 человек в каждой. Первой — контрольной — ввели классическую «ЭпиВакКорону». Второй — «ЭпиВакКорону-Н», две инъекции с интервалом в 21 день. В третьей группе провели трехкратную вакцинацию. То есть, к двум уколам спустя 60 дней добавили третий. Эту схему «0-21-60» планируют применять, если потребуется повышенная защита. По словам Рината Максютова, третья доза вакцины может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом и пожилым.