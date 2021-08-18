Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V» (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»), «КовиВак» (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также «Спутник Лайт», которая рекомендована для повторной иммунизации.
Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.
Готовый шприц
Пятая вакцина, по словам Анны Поповой, уже «на подходе». Что это за вакцина, она не уточнила. Но речь, скорее всего, идет о разработке научного центра «Вектор».
Известно, что в конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ожидается, что препарат одобрят уже до конца августа.
Принципиальных отличий «ЭпиВакКороны-Н» от «ЭпиВакКороны» нет, по словам главы «Вектора» Рината Максютова, «они различаются технологическими особенностями производства». Два похожих пептида, как было в исходной версии, объединили в один и добавили приставку «Н» — что означает «новая», «новосибирская». Впрочем, как все-таки будет называться готовая версия вакцины, пока неизвестно. То ли останется «рабочее» название «ЭпиВакКорона» с приставкой «Н», то ли вакцине дадут другое название — по данным Роспатента, 18 июня «Вектор» подал заявку на регистрацию нового названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» — Aurora-CoV.
Теперь, уверяют разработчики, новая, усовершенствованная, модель «ЭпиВакКороны» быстрее заполнит рынок, так как ее производство намного проще и дешевле в производстве. Предполагается, что в пункты вакцинации препарат будет доставляться не в ампулах, а уже в готовом шприце.
В «Векторе» говорят, что доклинические испытания на животных прошли успешно.
«Мышкам вводится доза в десять раз больше чем та, которая вводится человеку. Таким образом, мы убеждаемся, что препарат и в больших дозах безопасен для людей», — рассказала в эфире
Испытания на добровольцах еще идут. Их разделили на три группы, по 75 человек в каждой. Первой — контрольной — ввели классическую «ЭпиВакКорону». Второй — «ЭпиВакКорону-Н», две инъекции с интервалом в 21 день. В третьей группе провели трехкратную вакцинацию. То есть, к двум уколам спустя 60 дней добавили третий. Эту схему «0-21-60» планируют применять, если потребуется повышенная защита. По словам Рината Максютова, третья доза вакцины может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом и пожилым.
Копия не лучше оригинала?
Главный вопрос — об эффективности (то есть способности вакцины предотвращать заболевание) новой векторовской разработки — в Роспотребнадзоре снова обходят стороной. Похоже, «ЭпиВакКорона-Н» (или уже «Аврора»?) повторяет судьбу своего оригинала. Снова недомолвки, путаница в названиях, полная научная непрозрачность в том, что касается результатов клинических испытаний…
Напомним, те немногочисленные (их можно пересчитать на пальцах одной руки) статьи о результатах клинических испытаний, которые авторы «ЭпиВакКороны» публиковали в околонаучной прессе, заставили усомниться известных биологов в том, что вакцина действительно работает против коронавируса. «Доктор Питер» много раз об этом рассказывал.
Сомнения ученых подтверждают и волонтеры — участники третьей фазы клинических испытаний. Как уже писал «Доктор Питер», добровольцы-испытатели самостоятельно и за свой счет проверили у себя уровень антител, однако все полученные результаты ниже референсного значения. Как потом выяснилось, определить нужные антитела можно только специальной тест-системой «Вектора». Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя и сейчас. Добровольцы с помощью ученых организовали независимое «народное» исследование, которое показало, что препарат не вызывает защитных антител к коронавирусу.
Андрей Криницкий
глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны»
«Разработчики не скрывают, что эффективность «ЭпиВакКороны-Н» будет такой же, как у «ЭпиВакКороны». Однако по обеим вакцинам нет никаких данных об их эпидемиологической эффективности и способности защищать от коронавируса, — говорит основатель
До публикации научных данных по III фазе испытаний колоть такую вакцину — русская рулетка. В нашей стране есть одна проверенная вакцина, доказавшая свои защитные свойства — «Спутник-V». Пока ГНЦ «Вектор» не обнародует итоги испытаний вакцины, мы не рекомендуем никому колоть себе вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Aurora-CoV». Как говорится, доверяй, но проверяй».
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