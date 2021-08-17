Без обязательного карантина, такое решение в пользу российских туристов приняли в Таиланде. Приближается начало туристического сезона в королевстве, местные власти делают все возможное, чтобы соблюсти баланс между безопасностью в пандемию и доходами от турбизнеса. Губернатор Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что в понедельник для приема туристов, вакцинированных «Спутник V», одобрены все зоны «песочницы Пхукета». Сюда россияне с сертификатом о прививке от COVID-19 смогут въезжать без обязательного карантина.
В проект «песочницы Пхукета» входят самые популярные туристические райны: Самуи, Ко Панган, Ко Тао в Сурат Тани; Као Лак, Кхо Яо Яй, Ко Яо Ной в Пхангге; Ко Пхи-Пхи, пляж Рейли и Ко Нгай в Краби.
Также ввели послабления и для других туристов. Раньше, необходимо было после въезда туристов в Таиланд провести 14 дней на Пхукете. С 16 августа этот срок сокращается до 7 дней, а после можно еще на неделю отправиться в другие места из «песочницы Пхукета». После двух недель, если вы не планируете возвращаться на родину, сможете передвигаться по королевству беспрепятственно.
«Туристы должны подать заявку на получение свидетельства о въезде для каждого маршрута перед отъездом в Таиланд, — уточнили порядок в
Это касается программы «песочницы Пхукета». План одобрен Центром управления экономической ситуации и получил все необходимые одобрения. Кстати, в Таиланде уточняют, что для передвижения между зонами туристам предложат водный путь.
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