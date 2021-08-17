Также ввели послабления и для других туристов. Раньше, необходимо было после въезда туристов в Таиланд провести 14 дней на Пхукете. С 16 августа этот срок сокращается до 7 дней, а после можно еще на неделю отправиться в другие места из «песочницы Пхукета». После двух недель, если вы не планируете возвращаться на родину, сможете передвигаться по королевству беспрепятственно.

«Туристы должны подать заявку на получение свидетельства о въезде для каждого маршрута перед отъездом в Таиланд, — уточнили порядок в Bangkok Post . — МИД откроет систему для регистрации в течение это недели».

Это касается программы «песочницы Пхукета». План одобрен Центром управления экономической ситуации и получил все необходимые одобрения. Кстати, в Таиланде уточняют, что для передвижения между зонами туристам предложат водный путь.