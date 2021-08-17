Причин, почему люди скрывают свою болезнь даже от близких, много: не хотят пугать, стать обузой, вызвать жалость или видеть неловкость знакомых и друзей при встрече. Но такая скрытность на самом деле может выйти боком — оставить человека без помощи и психологической поддержки, полностью лишить радости жизни и контакта с окружающими. И это касается не только рака, а в принципе любого тяжелого заболевания. Да и родственникам, если все же человек захочет поделиться своим горем, тоже предстоит быть особо деликатным и подбирать слова. Как избежать ошибок в этот непростой период и не испортить отношения? Отвечает Кристина Кондратьева, медицинский психолог НМИЦ онкологии им. Петрова.
Кристина Кондратьева
медицинский психолог НМИЦ онкологии им. Петрова, кандидат психологических наук
Стоит ли рассказывать близким о диагнозе и как это лучше сделать?
Человеку стоит ориентироваться прежде всего на себя и свое состояние — если нет ощущения готовности к взаимодействию с родными (в данный момент или постоянно), лучше дать себе время на переживание и осмысление произошедшего. А когда он все-таки решится, желательно учитывать особенности подачи информации — родителям, супругу или детям.
Когда речь идет о партнере, взаимодействие по поводу лечения, самочувствия — важная эмоциональная разгрузка как для самого человека, так и для его второй половинки. Вместе и насколько это возможно открыто они могут переживать такие сложные чувства, как беспомощность, страх, стыд. При этом не стоит бояться напугать или обидеть партнера — надо понимать, что вокруг взрослые люди, способные самостоятельно справиться со своим эмоциональным фоном.
При сообщении плохих новостей пожилым родителям важно быть аккуратным, чтобы не спровоцировать у них соматических расстройств на почве переживаний (скачков давления, бессонницы и так далее). Наши пациенты часто умалчивают диагноз, однако родительская поддержка для них бывает очень важна и они готовы ее принять.
Для начала поймите, что вы хотите им рассказать и для чего — чаще всего речь идет о попытке подготовить близких к переменам во внешнем виде, образе жизни или попросить помощь по дому.
Постарайтесь избегать слов «рак» или «онкологическое» — пожилых они пугают, так как связаны по смыслу с неминуемой смертью. Лучше использовать формы «у меня обнаружили опухоль и мне необходимо пройти лечение в течение некоторого времени, мне понадобится твоя помощь» или «я заболела, но уже получаю лечение, оно может быть длительным, я буду сообщать об изменениях в процессе лечения».
Дайте им понять, что план лечения определен, лечение идет и оно нормально переносится — это формирует ощущение определенности и снижает тревогу.
Не забывайте, что вправе выстраивать личные границы — например, не отвечать на некоторые неуместные вопросы, пресекать советы по поводу лечения.
От детей точно не стоит умалчивать ситуацию в семье — надо постараться по возможности быть с ними максимально честными. Дети чувствительны к любым изменениям в состоянии родителей и для них очень важно иметь возможность прояснять эмоционально сложные вопросы.
Ни в коем случае не изолируйтесь от ребенка и не делайте вид, что ничего не случилось. Такое поведение приведет лишь к разного рода фантазиям, в которых он будет винить себя в происходящем. Игнорирование травмирует больше, чем информация.
Для общения с детьми подойдет такая подача информации: «Я заболел (а) и мне придется некоторое время проводить в больнице. Ты всегда будешь со мной на связи и будешь знать, когда я вернусь», «У меня изменилась стрижка и это связано с лечением. Когда лечение закончится все будет по-прежнему», «Я плохо себя чувствую сегодня и не могу тебе уделить достаточно времени».
Позволяйте ребенку бояться, волноваться, злиться, обижаться и выражать это любым доступным для него способом — реакция здесь хороший признак попытки пережить сложные события в семье, поэтому не стоит ребенку в этом мешать. Лучше помочь ему выразить переживания, проговаривая то, что он может чувствовать в данный момент — «Тебе страшно/грустно/обидно сейчас, давай попробуем вместе справиться с тем, что происходит» и так далее.
Дайте ему возможность задавать вопросы о болезни, лечении, смерти и постарайтесь ответить на них на доступном ему языке.
Когда лучше рассказать об этом?
Самый непростой период — этап постановки диагноза и оценки распространенности заболевания. Он может быть длительным и всегда связан с переживанием чувства неопределенности, страха, беспомощности. В это время человек крайне нуждается в эмоциональной поддержке, но одновременно очень боится напугать родных сообщением о болезни. Именно в этот период важно начинать выстраивать эмоционально близкие отношения с родственниками.
Что важно учесть при сообщении диагноза?
Опирайтесь на известную к данному моменту информацию (хоть ее и будет мало) и не достраивайте в голове картину неминуемой гибели.
Не ищите в интернете данные о болезни и не пересказывайте их близким — важно опираться на информацию вашего лечащего врача.
Позвольте родным выразить реакции в ответ на ваше сообщение и дайте время на осмысление услышанного.
Помните, что в этом диалоге речь идет о заболевании, а не о процессе умирания, однако это не исключает с обоих сторон реакций страха смерти и страха потери.
Как родным правильно реагировать на диагноз — какую тактику лучше выбрать?
Избегайте двух крайностей — гиперопеки и игнорирования происходящего. Когда близкие делают вид, что ничего страшного не случилось, и пытаются жить прежней жизнью, мы встречаем переживание обесценивания происходящего и ощущение одиночества, изоляции, обиды со стороны пациента.
Дайте возможность человеку быть услышанным и принятым со всеми возникающими реакциями, мыслями и состояниями. Это некая альтернатива эмоционального отдыха, столь важного в процессе лечения.
Выражайте чувства, которые возникают в ответ на сообщение о диагнозе: «Мне страшно», «Я боюсь тебя потерять», «Мне хочется сделать все, чтобы помочь тебе это преодолеть», «Что я могу для тебя сделать», «Меня злит эта ситуация и то, что я ни на что не могу повлиять».
Не бойтесь выражать жалость и сочувствие — эти реакции показывают вашу причастность к происходящему, но не приводят к гиперопеке. Это не попытка пожалеть, а возможность высказаться по поводу ситуации: «Мне очень жаль, что такое происходит с тобой и что тебе придется пройти непростой путь лечения», «Ты мне очень дорог, и мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь». Это помогает человеку справиться с переживанием беспомощности и чувством неопределенности.
Не засыпайте человека вопросами о заболевании и позвольте ему говорить то, что он сам хочет сообщить.
Постарайтесь понять, какую именно поддержку ваш близкий хотел бы получить. Единого шаблона нет — для одного важнее тактильные (объятия) или вербальные (выслушать) формы, для другого — материально-бытовая помощь.
Не давите на человека, если он по какой-то причине не принимает вашу заботу. Возможно, такая форма заботы ему не подходит.
Как реагировать, когда узнаешь о диагнозе друга и как вести себя при встрече?
Часто бывает, что из-за возникших трудностей круг общения резко сужается — по желанию самого человека или по инициативе друзей. К сожалению, в условиях болезни и лечения это нормальная ситуация.
Для начала стоит сформировать у себя уважительное отношение к человеку и с этих позиций выстраивать отношения — учитывать границы (готов ли говорить/готов ли встретиться/готов ли принять помощь), его право на любые эмоциональные реакции. Важно выражать уважение не к «страдающему пациенту», а к «человеку, переживающему трудную жизненную ситуацию».
В разговоре выражайте сочувствие, предложите помощь (если готовы помогать) и уточните, хочет ли ваш друг в принципе говорить на тему болезни.
Если он готов обсуждать заболевание, то ориентируйтесь в процессе разговора, что для него допустимо, а что — нет.
Избегайте комментариев по поводу внешнего вида, образа жизни.
Не фиксируйтесь на болезни — кроме нее, у вашего друга есть и другие интересы, о которых можно поговорить.
Если возникают неловкие паузы, напряжение, стоит обсудить возникшую ситуацию. Лучше всего говорить по-честному: «Извини, я не знаю, как себя вести в этой ситуации, нужна ли тебе моя помощь в чем-то?», «Я не знаю, как тебя поддержать, но мне хотелось бы, чтобы ты справился с этим», «Я боюсь сказать что-то неуместное или обидеть тебя своим вопросом».
Каких выражений и слов надо избегать в разговоре с тяжелобольным человеком?
Избегайте шаблонных фраз, которые лишь обесценивают происходящее и не дают необходимую эмоциональную поддержку. К примеру, «Все будет хорошо», «Держись», «Ты не выглядишь больным/больной». Лучше сформулируйте то, что они действительно подразумевают — «Что бы ни случилось, мы будем справляться», «Ты отлично держишься! А как ты себя при этом чувствуешь?», «Береги себя, заботься о себе, у тебя впереди, к сожалению, еще долгий путь лечения, ты важен (а) и дорог (а) мне, мне очень хочется, чтобы ты справился (ась)».
Откажитесь от фраз вроде «Успокойся!», «Не опускай руки!», «Мысли позитивно!», «Не говори ерунды». Они часто связаны с попыткой говорящего избежать чувства беспомощности и страха, но при этом могут вызвать чувство вины и стыда за свои переживания у человека, которому адресованы. Позвольте ему иногда эмоционально «опустить руки», расплакаться, «говорить ерунду» (чаще всего речь идет о переживании страха смерти/страха рецидива), что позволит ему выразить сложные переживания, которые практически всегда фоном его сопровождают.
Поддерживайте и вновь говорите по-честному — «Никто не знает, как будет дальше, но чтобы там ни возникло, мы будем с этим справляться насколько можем», «Да, это действительно страшно, давай бояться и делать».
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