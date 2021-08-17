Стоит ли рассказывать близким о диагнозе и как это лучше сделать?

Человеку стоит ориентироваться прежде всего на себя и свое состояние — если нет ощущения готовности к взаимодействию с родными (в данный момент или постоянно), лучше дать себе время на переживание и осмысление произошедшего. А когда он все-таки решится, желательно учитывать особенности подачи информации — родителям, супругу или детям.

Когда речь идет о партнере, взаимодействие по поводу лечения, самочувствия — важная эмоциональная разгрузка как для самого человека, так и для его второй половинки. Вместе и насколько это возможно открыто они могут переживать такие сложные чувства, как беспомощность, страх, стыд. При этом не стоит бояться напугать или обидеть партнера — надо понимать, что вокруг взрослые люди, способные самостоятельно справиться со своим эмоциональным фоном.

При сообщении плохих новостей пожилым родителям важно быть аккуратным, чтобы не спровоцировать у них соматических расстройств на почве переживаний (скачков давления, бессонницы и так далее). Наши пациенты часто умалчивают диагноз, однако родительская поддержка для них бывает очень важна и они готовы ее принять.

Для начала поймите, что вы хотите им рассказать и для чего — чаще всего речь идет о попытке подготовить близких к переменам во внешнем виде, образе жизни или попросить помощь по дому.

Постарайтесь избегать слов «рак» или «онкологическое» — пожилых они пугают, так как связаны по смыслу с неминуемой смертью. Лучше использовать формы «у меня обнаружили опухоль и мне необходимо пройти лечение в течение некоторого времени, мне понадобится твоя помощь» или «я заболела, но уже получаю лечение, оно может быть длительным, я буду сообщать об изменениях в процессе лечения».

Дайте им понять, что план лечения определен, лечение идет и оно нормально переносится — это формирует ощущение определенности и снижает тревогу.

Не забывайте, что вправе выстраивать личные границы — например, не отвечать на некоторые неуместные вопросы, пресекать советы по поводу лечения.

От детей точно не стоит умалчивать ситуацию в семье — надо постараться по возможности быть с ними максимально честными. Дети чувствительны к любым изменениям в состоянии родителей и для них очень важно иметь возможность прояснять эмоционально сложные вопросы.