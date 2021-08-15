Кроме того, ученые объяснили, какой тип деятельности ухудшает здоровье работников. Так, монотонный труд, низкая физическая активность (гипокинезия) и умственное перенапряжение вместе с производственными обстоятельствами оказывают негативное воздействие на россиян. Долгая деятельность в неблагоприятных условиях также усугубляют проблемы со здоровьем.

«Кардиоваскулярные заболевания (заболевания сердца и кровеносных сосудов ) эксперты ВОЗ относят к производственно обусловленным. То есть они приумножаются по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда и в профессиональных группах без вредных факторов», — предупредили в НИИ.

Ранее главный научный сотрудник НИИ медицины труда имени Измерова, доктор биологических наук, профессор Нина Рубцова отметила, что в России расчет число сердечно-сосудистых патологий , приобретенных на работе. Но они не является причиной инвалидности и не дают право на выплаты.

Напомним, по данным Петростата, самый высокий процент среди причин летальных исходов — у сердечно-сосудистых заболеваний. От них в 2020 году скончались 36 576 петербуржцев. У женщин сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 54 процента смертей от общего количества, у мужчин — 45,1 процента