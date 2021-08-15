Крупные города Китая, Малайзии, Индонезии сообщают о ежедневном росте числа случаев заболевания, особенно от очень заразного Дельта-варианта вируса. Но по последним данным вакцину получили чуть больше 20 % жителей Азии. В одних странах не хватает вакцины, в других граждане неохотно делают прививку, веря многочисленным мифам о прививках и коронавирусе.

Гонконг: квартира, золото и частный рейс

Бизнес в Гонконге раздает призы в попытке повысить уровень вакцинации на фоне общественного недоверия к правительству, пишут местные СМИ.

Несколько спонсоров, в том числе девелопер Sino Group, устроили розыгрыш для тех, кто был привит. Главный приз — двухкомнатная квартира стоимостью около 10,8 миллиона гонконгских долларов (1,39 миллиона долларов).

Чтобы поддержать государственную кампанию по вакцинации, авиакомпания Cathay Pacific Airways дарит 20 миллионов миль в Азии. Причем, один из победителей «прививочной лотереи» получит возможность провести частную вечеринку на борту нового самолета Airbus A321neo авиакомпании.

Китайская биржа золота и серебра раздает золото на сумму 1,1 миллиона гонконгских долларов тем, кто получил две вакцины от СOVID-19.

Итого, только в июне, подарки вакцинированным людям стоили более 73 миллионов гонконгских долларов (9,4 миллиона долларов).