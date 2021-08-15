Крупные города Китая, Малайзии, Индонезии сообщают о ежедневном росте числа случаев заболевания, особенно от очень заразного Дельта-варианта вируса. Но по последним данным вакцину получили чуть больше 20 % жителей Азии. В одних странах не хватает вакцины, в других граждане неохотно делают прививку, веря многочисленным мифам о прививках и коронавирусе.
Гонконг: квартира, золото и частный рейс
Бизнес в Гонконге раздает призы в попытке повысить уровень вакцинации на фоне общественного недоверия к правительству,
Несколько спонсоров, в том числе девелопер Sino Group, устроили розыгрыш для тех, кто был привит. Главный приз — двухкомнатная квартира стоимостью около 10,8 миллиона гонконгских долларов (1,39 миллиона долларов).
Чтобы поддержать государственную кампанию по вакцинации, авиакомпания Cathay Pacific Airways дарит 20 миллионов миль в Азии. Причем, один из победителей «прививочной лотереи» получит возможность провести частную вечеринку на борту нового самолета Airbus A321neo авиакомпании.
Китайская биржа золота и серебра раздает золото на сумму 1,1 миллиона гонконгских долларов тем, кто получил две вакцины от СOVID-19.
Итого, только в июне, подарки вакцинированным людям стоили более 73 миллионов гонконгских долларов (9,4 миллиона долларов).
Филиппины: земля, крупный рогатый скот и мешки с рисом
Муниципалитет Сан-Луис пампанга начал прививочную кампанию, давая тем, кто вакцинирован, шанс выиграть корову.
У жителей города Лас-Пинас есть шанс выиграть дом, мотоциклы и даже продукты, если они получат хотя бы одну дозу вакцины.
На окраине Манилы, где оборудован прививочный пункт, каждую неделю разыгрывают 20 призов. Это мешок риса. Инициатива направлена на привлечение к вакцинации бедных жителей, сообщают местные СМИ.
Индонезия: живые цыплята
По данным Университета Джона Хопкинса, Индонезия занимает второе место по количеству заболевших в Азии. Что привлечь граждан страны на прививочные пункты, власти выдают 500 живых цыплят вакцинированным пожилым людям в Чипанасе, провинция Западная Ява.
Около 85% населения Индонезии-мусульмане. Несмотря на то, что вакцинация от ковида получила религиозное одобрение высшего исламского органа страны, многие обеспокоены тем, являются ли вакцины халяль или разрешены исламом.
- Я боялась, что если мне сделают прививку, то я немедленно умру… Затем появились более тревожные новости о том, что эта вакцина содержит свинину, -сказал агентству Рейтер 67-летний житель Чипанаса Асеп Саепудин.
Индия: золото, блендеры и скидки
В Индии сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс предлагает вакцинированным клиентам скидку в размере 20%.
Ювелиры в Раджкоте, штат Гуджурат, организовали акцию по раздаче призов тем, кто сделал прививку. Причем, подарки полагались только людям старше 45 лет — видимо, как самым консервативным и больше всего сомневающимся в вакцинации. Женщинам давали золотые булавки для носа за то, что они сделали прививки, а мужчинам — блендеры.
Китай: яйца
Китай успешно контролировал вспышку вируса в первые дни пандемии. В результате многие граждане изначально не видели необходимости в вакцинации, пока в стране не появились новые очаги заражения. В марте этого года Пекинский медицинский центр раздавал 5,5 фунта (2,5 килограмма) яиц жителям, которым было 60 лет и старше, когда они получили свой первый прививочный укол.
Некоторые регионы, однако, придерживались более жесткого подхода. По сообщениям газеты «Вашингтон пост», чиновники посещали деревни, заставляя местных жителей сделать прививку. Главный аргумент был такой — «это ваш национальный долг!»
В России — цирк и «Лада Гранта»
«Доктор Питер» рассказывал, что придумали российские чиновники, чтобы привлечь как можно больше людей на пункты вакцинации. К примеру, москвичам старше 60 лет вручали подарочную карту на тысячу призовых баллов. Один бал — один рубль. Их можно потратить в аптеках, магазинах, кафе партнеров акции. А в Омск всем, кто приходил в пункт вакцинации и делал укол, предлагали билеты в цирк. В одном из районов Воронежа среди привившихся разыграли автомобиль LADA Granta. Но наиболее выгодным было прививаться от COVID-19 в Уфе — здесь разыгрывали сертификат на 2,5 миллиона рублей. Его можно будет потратить на покупку однокомнатной квартиры на этапе строительства. Помимо главного приза были и поощрительные — 10 смартфонов iPhone 12.
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