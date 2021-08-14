Ком в горле — проблемы с сердцем?

Ощущение кома в горле может быть и проявлением ишемической болезни сердца, которая приводит к инфаркту. Особенно опасно и стоит бить тревогу, если сдавливание в горле появляется во время ходьбы и проходит во время отдыха.

- Если есть четкая связь неприятных ощущений в области шеи и горла с физической нагрузкой, то обязателен визит к кардиологу, — рекомендует доктор. — Он оценит ваше состояние, индивидуальные риски ишемической болезни и назначит более углубленное обследование при необходимости.