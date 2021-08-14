Ощущение сдавливания или кома в горле, затруднения дыхания могут беспокоить постоянно или периодически, особенно после неприятных событий и эмоций. Чувство кома в горле, как правило, усиливается в вечернее и ночное время, многократно усиливаются на фоне сильного стресса. Что предпринять, чтобы избавиться от этого тягостного симптома?
- В первую очередь необходимо обследоваться, чтобы исключить соматические причины неприятных ощущений в области передней поверхности шеи и горла, —
Ком в горле — проблемы с сердцем?
Ощущение кома в горле может быть и проявлением ишемической болезни сердца, которая приводит к инфаркту. Особенно опасно и стоит бить тревогу, если сдавливание в горле появляется во время ходьбы и проходит во время отдыха.
- Если есть четкая связь неприятных ощущений в области шеи и горла с физической нагрузкой, то обязателен визит к кардиологу, — рекомендует доктор. — Он оценит ваше состояние, индивидуальные риски ишемической болезни и назначит более углубленное обследование при необходимости.
Может быть, щитовидка?
Врач говорит, что теоретически достаточно большой узел или диффузное увеличение (зоб) щитовидной железы могут давать ощущение комка в горле, но чаще всего это не так.
- Большинство пациентов с патологией щитовидной железы не испытывают никаких неприятных ощущений в области шеи и горла, — отмечает Анна Кореневич. — Пациенты эндокринолога с очень большим зобом жалуются не на ком в горле, а на покашливание, поперхивание и осиплость голоса. Но тем не менее проблемы в щитовидной железе лучше исключить.
Ком в горле — ГЭРБ или проблемы с позвоночником?
При ощущении кома и сдавливания в горле, возможна патология шейного отдела позвоночника, обращает внимание врач и рекомендует после исключения патологии гортани и щитовидной железы, посетить невропатолога.
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- Иногда неприятные ощущения кома в горле могут возникать из-за обратного заброса желудочного сока в ротоглотку при гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). По данным исследований, у 23% пациентов с ГЭРБ присутствует ощущение кома в горле, — говорит Анна Кореневич.
На самом деле, болезни глотки, гортани, щитовидной железы, позвоночника, пищевода и даже сердца — скорее экзотические причины ощущения кома в горле, чем распространенные.
Наиболее частая причина кома в горле
У кома в горле, как правило, отсутствуют какие-либо органические причины, говорит врач. Выражаясь простым языком — это подавленные эмоции и неудовлетворенные жизненно-важные потребности человека в любви, принятии и безопасности.
— Сдавливание в горле может вызвать хронический стресс, тревожный синдром, беспокойство, — говорит Анна Кореневич. — Ком в горле не что иное, как проявление длительного и сильного психологического напряжения. Это одна из разновидностей невроза, которому больше всего подвержены люди, не позволяющие себе показывать внешние проявления негативных эмоций.
Одна из разновидностей этого состояния — кардионевроз, когда под маской сильных и частых болей в сердце скрываются эмоциональные проблемы, а сердце такого пациента, к счастью, совершенно здорово.
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