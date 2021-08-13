5 симптомов, говорящих о проблемах с печенью

- 80% моих пациентов имеют проблемы с печенью, но жалуются не на нее, а чаще — на слабость, вялость и зябкость. Ведь в печени синтезируется львиная доля энергии и тепла, поэтому неудивительно слышать такие жалобы, — отмечает врач.

1. Язык

Подойдите к зеркалу и высуньте язык — если на нем зеленоватый или коричневатый налет, значит желчь идет не туда и весьма вероятна дискинезия желчевыводящих путей (попросту — заброс желчи). Такое бывает при паразитах — лямблиях и описторхозе.

2. Ладони

Поверните ладошки кверху и посмотрите на их цвет. Если ладони имеют желтоватый или оранжевый оттенок — это тоже признак дискинезии.

3. Синяки

Посмотрите на тело — нет ли синяков. Если вы нигде не ударялись и ни с кем не дрались, а синяки регулярно появляются — проверьте печень. Ведь из 12 факторов свертывания крови 10 синтезируются именно в печени.

4. Красные родинки

Внимательно посмотрите на своё тело — нет ли красных точек. Они выглядят как родинки, только красные, могут быть выпуклыми. Это «сосудистые звездочки». Появляться они могут в том числе тогда, когда печени тяжело и она не может синтезировать белок для укрепления стенок сосудов. Вот они и расширяются, образуя «звездочки».

Правда, дерматологи отмечают, что не всегда можно говорить о прямой связи появления таких родинок и проблем с печенью.

5. Миомы

- Милые девушки любого возраста, если вас замучили миомы и мастопатии — проверьте печень, — советует врач. — Дело в том, что у нас в организме постоянно образуются вредные формы эстрогенов — женских гормонов. И обезвреживает их, превращает в полезные и нужные нам гормоны тоже печень. Порой грамотно подобранной диеты и нутрицевтиков достаточно, чтобы без операций уменьшить миомы и «рассосать» мастопатию.