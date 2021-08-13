Печень — орган молчаливый, говорят медики. Даже если ей очень плохо, проблемы начнут «вылезать» в других местах. Болеть печень не может. Поэтому особенно важно вовремя поймать момент и осознать, что вы делаете неправильно, и как вредите самому важному органу-фильтру.
«Доктор Питер» попросил врача-терапевта рассказать, что влияет на здоровье печени, какие продукты ее разрушают и как понять, что она отчаянно сигналит о проблемах.
Татьяна Тарновская
врач-терапевт, диетолог, нутрициолог
Жирное и печень — правда и мифы
- Всегда считалось, что самые вредные для печени продукты — это жареное и жирное, — комментирует терапевт Татьяна Тарновская, врач медицинского центра «Биорезонанс+». — Отчасти это верно, ведь чтобы переварить гору жира, надо много желчи, и печени нужно постараться. Казалось бы — ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи и будет твоей печени счастье. Но не тут-то было! Мне, как врачу, приходится наблюдать десятки пациентов, которые посадили себя на жесткую диету, но, увы, имеют ожирение печени (по научному это называется жировой гепатоз или стеатогепатит.)
Биологами доказано: когда мы едим обезжиренные продукты, падает уровень жирных кислот и печень получает сигнал: «Караул! Мало жира — мало энергии! Даёшь энергию организму!». И активно начинает синтезировать эти самые жиры из подручного материала и откладывать их про запас в своих клетках — гепатоцитах. И начинается ожирение печени.
Печенье ранит печень
- Печень легко синтезирует жиры из быстрых углеводов. А быстрые углеводы — это все кондитерские изделия и сладости, — говорит Татьяна Тарновская. — Не мыслите жизнь без сладкой булочки на завтрак, пирожка в обед и конфетки на ужин? — будьте готовы к жировому гепатозу. Уж лучше бутерброд с хорошим маслом и сыром съешьте — печень будет благодарна. Содержащиеся в масле и сыре жиры будут стимулировать отток желчи, витамин А принесёт пользу всему организму и по калорийности средний бутерброд гораздо меньше, чем пачка печенья.
Витаминный смузи — враг печени
Ещё один вредный агент для печени, который биологи «раскусили» относительно недавно — это фруктоза, содержащаяся в таких казалось бы полезных растительных продуктах как ягоды и фрукты.
- «Подстава» фруктозы в том, что она беспрепятственно проникает в печень и превращается там во вредные жиры или мочевую кислоту, обилие которой ведет к подагре, — поясняет врач. — Откладывается мочевая кислота в суставах, почках и коже. Если у вас ноют суставы, болит поясница и слово подагра вам знакомо — припомните, не налегаете ли вы на фрукты, мёд или фруктовые смузи.
Алкоголь — вреден для печени, с одним крошечным НО
- Вредным для печени напитком является алкоголь. Любой. В больших дозах, — предупреждает Татьяна Тарновская. — Про малые дозы ученые и диетологи спорят: находят в них положительные свойства — и сосуды очищает, и нервы успокаивает, и радость творчества кому-то приносит. А вот по поводу больших доз мнение единогласно — вреден. И миллионы алкоголиков с циррозом печени тому подтверждение.
5 симптомов, говорящих о проблемах с печенью
- 80% моих пациентов имеют проблемы с печенью, но жалуются не на нее, а чаще — на слабость, вялость и зябкость. Ведь в печени синтезируется львиная доля энергии и тепла, поэтому неудивительно слышать такие жалобы, — отмечает врач.
1. Язык
Подойдите к зеркалу и высуньте язык — если на нем зеленоватый или коричневатый налет, значит желчь идет не туда и весьма вероятна дискинезия желчевыводящих путей (попросту — заброс желчи). Такое бывает при паразитах — лямблиях и описторхозе.
2. Ладони
Поверните ладошки кверху и посмотрите на их цвет. Если ладони имеют желтоватый или оранжевый оттенок — это тоже признак дискинезии.
3. Синяки
Посмотрите на тело — нет ли синяков. Если вы нигде не ударялись и ни с кем не дрались, а синяки регулярно появляются — проверьте печень. Ведь из 12 факторов свертывания крови 10 синтезируются именно в печени.
4. Красные родинки
Внимательно посмотрите на своё тело — нет ли красных точек. Они выглядят как родинки, только красные, могут быть выпуклыми. Это «сосудистые звездочки». Появляться они могут в том числе тогда, когда печени тяжело и она не может синтезировать белок для укрепления стенок сосудов. Вот они и расширяются, образуя «звездочки».
Правда, дерматологи отмечают, что не всегда можно говорить о прямой связи появления таких родинок и проблем с печенью.
5. Миомы
- Милые девушки любого возраста, если вас замучили миомы и мастопатии — проверьте печень, — советует врач. — Дело в том, что у нас в организме постоянно образуются вредные формы эстрогенов — женских гормонов. И обезвреживает их, превращает в полезные и нужные нам гормоны тоже печень. Порой грамотно подобранной диеты и нутрицевтиков достаточно, чтобы без операций уменьшить миомы и «рассосать» мастопатию.
Чтобы печень была счастлива и вы вместе с ней — ешьте полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла, не злоупотребляйте алкоголем, а фруктов оставьте себе 200 гр в день. Не забывайте про мясо и рыбу — белок нам необходим. А овощей — сколько угодно — ничего, кроме пользы, они не принесут.
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