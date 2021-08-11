Петербуржцев и областных жителей активно приглашают на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Однако пациенты сомневаются, стоит ли? Во-первых, непонятно, откуда клиники собираются брать врачей, если их и для обычных-то пациентов не хватает. Приходится неделями ждать приема у терапевта. Во-вторых, неизвестно, как вообще будет проходить углубленная диспансеризация, может, проще дождаться все же записи к участковому и получить талоны к специалистам. Как устроена сейчас диспансеризация и куда делись терапевты, рассказала директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ленинградской области Ольга Тюлькина.
Ольга Тюлькина
Здравоохранение
Директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ленинградской области
- Вакцинация в России стартовала с февраля, — объяснила Тюлькина. — Мы постоянно зазывали наших пациентов на прививки. Однако внезапно все пошли в разгар третьей волны. Конечно, приходится перераспределять людей.
По словам Ольги Тюлькиной, переболевшим ковидом пройти углубленную диспансеризацию рекомендуют спустя месяц-два после болезни.
- Коронавирус очень опасен и коварен. Через какое-то время могут возникнуть различные осложнения. Длительно сохраняется слабость, недомогание, снижение иммунной системы. COVID-19 плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, на легкие, но поражает и почки, и женскую половую сферу, зрение. Углубленная диспансеризация позволит выявить отклонения, которые возникают после болезни, — поясняет эксперт.
Чем отличается углубленная диспансеризация от обычной?
Самое принципиальное отличие — количество обследований. Переболевшим на первом этапе сделают 6-минутный тест ходьбы. Оценят, как насыщается кислородом кровь. В биохимический анализ добавят с-белок, чтобы определить, закончился ли в организме воспалительный размер. Возьмут кровь на д-димер.
- Последний необходим, чтобы избежать образования тромбов, — уточнила Ольга Тюлькина. — Лично знаю медработников, у которых после ковида случился инсульт.
Если анализ на д-димер превышен в полтора раза, или результаты спирометрии не в норме, или есть нарушения в тесте на ходьбу, то вас отправят на второй этап. Он включает в себя ЭКГ, компьютерную томографию и УЗИ сосудов нижних конечностей, чтобы исключить тромбообразование.
- Если у пациента выявят изменения, его возьмут на диспансерное наблюдение, — объяснила Ольга Тюлькина. — Кроме этого, ему назначат определенное лечение — реабилитационное.
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