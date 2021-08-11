Чем отличается углубленная диспансеризация от обычной?

Самое принципиальное отличие — количество обследований. Переболевшим на первом этапе сделают 6-минутный тест ходьбы. Оценят, как насыщается кислородом кровь. В биохимический анализ добавят с-белок, чтобы определить, закончился ли в организме воспалительный размер. Возьмут кровь на д-димер.

- Последний необходим, чтобы избежать образования тромбов, — уточнила Ольга Тюлькина. — Лично знаю медработников, у которых после ковида случился инсульт.

Если анализ на д-димер превышен в полтора раза, или результаты спирометрии не в норме, или есть нарушения в тесте на ходьбу, то вас отправят на второй этап. Он включает в себя ЭКГ, компьютерную томографию и УЗИ сосудов нижних конечностей, чтобы исключить тромбообразование.

- Если у пациента выявят изменения, его возьмут на диспансерное наблюдение, — объяснила Ольга Тюлькина. — Кроме этого, ему назначат определенное лечение — реабилитационное.