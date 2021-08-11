Белка больше, чем в мясе

Белые грибы считаются источником высококлассного белка, благодаря чему их называют еще «лесным мясом». По словам специалистов Роспотребнадзора, особенно богаты им сушеные грибы (до 80%) — это втрое больше, чем в говядине или рыбе.

«По своей питательной ценности белок, содержащийся в белом грибе, не уступает животным белкам. В нем есть большинство незаменимых аминокислот. Основная часть протеина содержится под шляпкой, там, где происходит формирование спор. Самая бедная по этому показателю часть гриба — ножка. Получается, получить ценный концентрированный белок из гриба можно, если сушить и измельчать шляпки», — сообщили эксперты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание», отметив также невысокую калорийность этих грибов (на 100 гр всего около 30 ккал).

Как пояснила «Доктору Питеру» врач-диетолог Городской больницы №2 Римма Дондуковская, в белых, как в принципе и других грибах, много растительного белка, правда, усваивается всего менее половины.