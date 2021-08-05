Массовый грибной сезон в Петербурге еще не открыт — слишком сухим было лето. Однако первые пострадавшие уже появились. Как стало известно «Доктору Питеру», врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают первого в этом году отравившегося грибами. Молодой мужчина находится в реанимации. Какие именно дары леса вызвали тяжелое отравление, медикам выяснить не удалось. Со слов самого пострадавшего, гражданина Узбекистана, он вместе с товарищами собирал «маленькие, белые» грибы, которые они отварили, пожарили и съели. Однако в больнице оказался он один.

Как рассказал «Доктору Питеру» Алексей Лодягин, руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в клинику на Будапештской за сезон госпитализируют в среднем 10-20 человек с грибными отравлениями. Врач напомнил, что эксперименты с грибами могут плохо закончиться, поэтому стоит собирать только хорошо знакомые съедобные грибы, отказавшись в том числе и от условно съедобных. Готовить их надо тоже согласно рекомендациям для каждого вида.