отравление грибами
Фото
pixabay.com

Массовый грибной сезон в Петербурге еще не открыт — слишком сухим было лето. Однако первые пострадавшие уже появились. Как стало известно «Доктору Питеру», врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают первого в этом году отравившегося грибами. Молодой мужчина находится в реанимации. Какие именно дары леса вызвали тяжелое отравление, медикам выяснить не удалось. Со слов самого пострадавшего, гражданина Узбекистана, он вместе с товарищами собирал «маленькие, белые» грибы, которые они отварили, пожарили и съели. Однако в больнице оказался он один.

Как рассказал «Доктору Питеру» Алексей Лодягин, руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в клинику на Будапештской за сезон госпитализируют в среднем 10-20 человек с грибными отравлениями. Врач напомнил, что эксперименты с грибами могут плохо закончиться, поэтому стоит собирать только хорошо знакомые съедобные грибы, отказавшись в том числе и от условно съедобных. Готовить их надо тоже согласно рекомендациям для каждого вида.

Алексей Лодягин

Алексей Лодягин

Токсикология

руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга

Симптомы отравления обычно появляются быстро — диарея, рвота, тошнота. Но бывает, что реакция наступает спустя почти сутки, и это, по словам доктора, гораздо опаснее для здоровья.

- Скорость реакции на грибы бывает разная. Но считается, чем она более отсроченная, тем хуже в плане прогноза для пациента. Особенно это касается таких ядовитых грибов как бледная поганка, которая влияет на печеночный метаболизм и воздействует на клетки печени, разрушая их. Пока токсины через кровь проникнут в печень, пока начнут действовать, может пройти до 24 часов, — объяснил Алексей Лодягин.

Читайте также

Если после употребления грибов стало плохо, надо сразу же вызывать скорую. В ожидании врачей, если пострадавший в сознании и может глотать, токсиколог рекомендует дать ему стакан воды, слабо окрашенной марганцовкой, а затем попросить ресторанным способом вызвать рвоту. Если симптомы не сильно выражены, снизить концентрацию вредных веществ поможет обильное питье воды.

Анастасия Романова