Массовый грибной сезон в Петербурге еще не открыт — слишком сухим было лето. Однако первые пострадавшие уже появились. Как стало известно «Доктору Питеру», врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают первого в этом году отравившегося грибами. Молодой мужчина находится в реанимации. Какие именно дары леса вызвали тяжелое отравление, медикам выяснить не удалось. Со слов самого пострадавшего, гражданина Узбекистана, он вместе с товарищами собирал «маленькие, белые» грибы, которые они отварили, пожарили и съели. Однако в больнице оказался он один.
Как рассказал «Доктору Питеру» Алексей Лодягин, руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в клинику на Будапештской за сезон госпитализируют в среднем 10-20 человек с грибными отравлениями. Врач напомнил, что эксперименты с грибами могут плохо закончиться, поэтому стоит собирать только хорошо знакомые съедобные грибы, отказавшись в том числе и от условно съедобных. Готовить их надо тоже согласно рекомендациям для каждого вида.
Алексей Лодягин
Токсикология
руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга
Симптомы отравления обычно появляются быстро — диарея, рвота, тошнота. Но бывает, что реакция наступает спустя почти сутки, и это, по словам доктора, гораздо опаснее для здоровья.
- Скорость реакции на грибы бывает разная. Но считается, чем она более отсроченная, тем хуже в плане прогноза для пациента. Особенно это касается таких ядовитых грибов как бледная поганка, которая влияет на печеночный метаболизм и воздействует на клетки печени, разрушая их. Пока токсины через кровь проникнут в печень, пока начнут действовать, может пройти до 24 часов, — объяснил Алексей Лодягин.
Если после употребления грибов стало плохо, надо сразу же вызывать скорую. В ожидании врачей, если пострадавший в сознании и может глотать, токсиколог рекомендует дать ему стакан воды, слабо окрашенной марганцовкой, а затем попросить ресторанным способом вызвать рвоту. Если симптомы не сильно выражены, снизить концентрацию вредных веществ поможет обильное питье воды.
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