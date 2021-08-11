Как правильно измерять давление
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Эффект, который называют «гипертонией белого халата», когда показатели артериального давления повышаются у людей, когда его измеряют медицинские работники, известно уже давно. Считается, что «выдают» более высокое давление, чем оно есть на самом деле, примерно треть пациентов — только потому, что измеряют его в кабинете врача.

Итальянские ученые изучили причины такого «поведения» организма и описали его в небольшом исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, Hypertension.

- Мы обнаружили резкое повышение тревожности у пациентов в присутствии врача, рассказал один из авторов работы, доктор Гвидо Грасси, профессор медицины Миланского университета. Он заключил, что повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений является частью реакции организма на предполагаемую угрозу.

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В исследовании участвовали 18 человек, 14 из них — мужчины, с умеренно высоким артериальным давлением, которые нечасто бывали у врачей. Каждый участник был обследован в лаборатории, где электродом измерялась нервная активность в коже и мышцах. Показания снимали дважды — в присутствии врача и дважды без него.

Оказалось, при враче у пациентов повышались как кровяное давление, так и частота сердечных сокращений, а то, как организм «вел себя» в медицинском кабинете, напоминало классическую реакцию страха — «сражайся или беги».

Когда же давление измеряли без присутствия врача, сердечно-сосудистые и нервные реакции были «разительно разными», пишут исследователи. Признаки реакции «сражайся или беги» «полностью отсутствовали.

Пиковое систолическое артериальное давление (первое число в показаниях при измерении) было в среднем примерно на 14 пунктов ниже, когда участник был один, чем в присутствии врача. Также измерение давления без пристального взгляда человека в белом халате показало снижение пиковой частоты сердечных сокращений на 11 ударов в минуту.

Ученые отметили, что это первое исследование, которое задокументировало подобные изменения в симпатической нервной системе, которая регулирует реакцию человека во время опасности, связанные с тем, наблюдает ли врач за измерением артериального давления.

- Измерение давления без присутствия врача может лучше отражать истинные значения артериального давления, — заключает один из авторов работы доктор Гвидо Грасси, профессор медицины Миланского университета. — Мы понимаем, что это не новость, но мы подчеркиваем тот факт, что нужно осознавать, как зависят показатели артериального давления, когда их измеряют в больницах и поликлиниках.

Профессор Грасси также отметил, что эффект белого халата менее выражен, когда давление измеряет медсестра или фельдшер.

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По словам ученых, чтобы корректно измерить артериальное давление самостоятельно в домашних условиях, нужно делать это правильно.

Обязательно перед измерением несколько минут надо оставаться в спокойном состоянии, сесть с прямой спиной и опорой на пол.

Измерять давление стоит в течение недели в одно и то же время. И только тогда можно говорить о точных показаниях, которые можно показать врачу для планирования лечения.

Анна Майская