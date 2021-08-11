В исследовании участвовали 18 человек, 14 из них — мужчины, с умеренно высоким артериальным давлением, которые нечасто бывали у врачей. Каждый участник был обследован в лаборатории, где электродом измерялась нервная активность в коже и мышцах. Показания снимали дважды — в присутствии врача и дважды без него.

Оказалось, при враче у пациентов повышались как кровяное давление, так и частота сердечных сокращений, а то, как организм «вел себя» в медицинском кабинете, напоминало классическую реакцию страха — «сражайся или беги».

Когда же давление измеряли без присутствия врача, сердечно-сосудистые и нервные реакции были «разительно разными», пишут исследователи. Признаки реакции «сражайся или беги» «полностью отсутствовали.

Пиковое систолическое артериальное давление (первое число в показаниях при измерении) было в среднем примерно на 14 пунктов ниже, когда участник был один, чем в присутствии врача. Также измерение давления без пристального взгляда человека в белом халате показало снижение пиковой частоты сердечных сокращений на 11 ударов в минуту.

Ученые отметили, что это первое исследование, которое задокументировало подобные изменения в симпатической нервной системе, которая регулирует реакцию человека во время опасности, связанные с тем, наблюдает ли врач за измерением артериального давления.

- Измерение давления без присутствия врача может лучше отражать истинные значения артериального давления, — заключает один из авторов работы доктор Гвидо Грасси, профессор медицины Миланского университета. — Мы понимаем, что это не новость, но мы подчеркиваем тот факт, что нужно осознавать, как зависят показатели артериального давления, когда их измеряют в больницах и поликлиниках.

Профессор Грасси также отметил, что эффект белого халата менее выражен, когда давление измеряет медсестра или фельдшер.