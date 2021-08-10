Трагедия произошла в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. В 17.15 там произошел прорыв трубы кислородной системы. Пока подключали резервные источники подачи кислорода, в реанимации скончались 8 человек, которые находились на инвазивной ИВЛ. Еще один — умер спустя некоторое время. Еще о двоих погибших сообщили днем 10 августа, однако врачи уверяют, что летальные исходы не связаны со вчерашним ЧП: пациенты находились в крайне тяжелом состоянии, смерти произошли из-за осложнений новой коронавирусной инфекции — у них было критическое поражение легких.

Беда в том, что ситуацию можно было спрогнозировать и предупредить. Как сообщил во время экстренного совещания руководства Республики Северная Осетия — Алания врио главы местного минздрава Сослан Тебиев, периодически из-за сбоев в системе разводки происходило снижение давления кислорода.

«В Республику уже прибыли специалисты из Рязани, он осмотрели объект и озвучили свои предложения, как собираются устранять проблему», — сообщил на совещании Сослан Тебиев.