Трагедия произошла в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. В 17.15 там произошел прорыв трубы кислородной системы. Пока подключали резервные источники подачи кислорода, в реанимации скончались 8 человек, которые находились на инвазивной ИВЛ. Еще один — умер спустя некоторое время. Еще о двоих погибших сообщили днем 10 августа, однако врачи уверяют, что летальные исходы не связаны со вчерашним ЧП: пациенты находились в крайне тяжелом состоянии, смерти произошли из-за осложнений новой коронавирусной инфекции — у них было критическое поражение легких.
Беда в том, что ситуацию можно было спрогнозировать и предупредить. Как сообщил во время экстренного совещания руководства Республики Северная Осетия — Алания врио главы местного минздрава Сослан Тебиев, периодически из-за сбоев в системе разводки происходило снижение давления кислорода.
«В Республику уже прибыли специалисты из Рязани, он осмотрели объект и озвучили свои предложения, как собираются устранять проблему», — сообщил на совещании Сослан Тебиев.
Всего на момент аварии в реанимации больницы был 71 человек, из них 13 — на инвазивной системе вентиляции легких. Перерыв в подаче кислорода был кратковременный, но спасти людей было уже невозможно.
«Авария произошла на кислородной станции, фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей сейчас идут работы по устранению проблемы, — сообщил врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло. — К сожалению, у нас есть потери. Выражаю глубокие соболезнования семья погибших».
Как водится, после всего случившегося, во всех медучреждениях Северной Осетии начались проверки кислородных систем.
«Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы не допустить возникновение подобных ситуаций впредь», — заверил Сергей Меняйло.
Он предлагает перевести пациентов на лечение в другие больницы, или экстренно закупить кислородные концентраторы.
«Если бы все работы по закупке кислородных станций произвели вовремя, сейчас бы проблем не было», — подчеркнул Меняйло.
К работе по устранению аварий подключили министерство ЖКХ, топлива и энергетики. Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентов. Следствие установит виновных в оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Под личный контроль ход расследования взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Также на подмогу врачам Республиканской больницы во Владикавказ выехала группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалисты Росздравнадзора.
Подобные истории, к сожалению, происходят уже не в первый раз. В феврале 2021 года несколько пациентов скончались в реанимации инфекционного отделения Никольской больницы Подмосковья.
В Ростове-на Дону от перебоев с подачей кислорода в октябре прошлого года скончались 15 пациентов.
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