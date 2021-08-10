Пациенты Городской клинической больницы им. Жадкевича в Москве жалуются на то, что в стационаре не соблюдаются санитарные и антикоронавирусные нормы и правила, сообщил «360» со ссылкой на источник. Как рассказывают пациенты, в палатах много тараканов, которые настолько обнаглели, что даже будят людей по ночам. Со слов родственников, многие врачи и охранники в медучреждении ходят без масок, а при госпитализации якобы не делают тесты на коронавирус.

Александр Мясников опроверг практически все претензии от пациентов и их родственников. Так, обязательные тесты на коронавирус делаются как и положено, что подтвердила последняя проверка в медучреждении.

«Сегодня ночью в нашу больницу приехал линейный контроль. Проверили всех без исключения больных на наличие ПЦР тестов и санитарное состояние. Проверка длилась много часов в присутствии администрации. Лишь у одного пациента ПЦР тест был взят с опозданием на сутки. Это — реанимационный больной, доставленный без сознания. Как только его „вытащили“ — взяли тест», — написал он в своем телеграм-канале.

С масками, по словам доктора, тоже все в порядке. Наверное, кого-то и можно встретить без средства защиты, но это в исключительных случаях.

«Маски — носим поголовно, несмотря на то, что 80% вакцинированы и 100% с антителами. Иногда на обходах бывает, что кто-то из персонала вышел в отделение без маски, например, забыл одеть после приема пищи. Делаем замечания, но это исключение из правила», — пояснил Александр Мясников.