Казалось бы, что словосочетание «заболеть с пользой», — это оксюморон, такого просто не может быть. На самом деле может, ведь от коронавируса (помимо масок и вакцинации, разумеется) может защитить вирус гриппа. Об этом заявил руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» Н.А. Семашко, врач-кардиолог Заур Шугушев.
Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань. То есть вы будете защищены от новой инфекции.
«Кроме того, 2-3 сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет „выдавливать“ другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», — рассказал врач
Он также озвучил и «самый неприятный сценарий»: человек может заразиться сразу двумя вирусными агентами, то есть подхватить и грипп, и COVID-19.
«Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить их намного хуже», — объяснил медик.
К предстоящему сезону гриппа и ОРВИ в первую очередь стоит делать прививку от коронавируса, рассказал «Доктору Питеру» профессор СПбГУ Алексей Яковлев. Заболеваемость гриппом в этом году подтвердила, что вирусы жестко конкурируют между собой.
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