Казалось бы, что словосочетание «заболеть с пользой», — это оксюморон, такого просто не может быть. На самом деле может, ведь от коронавируса (помимо масок и вакцинации, разумеется) может защитить вирус гриппа. Об этом заявил руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» Н.А. Семашко, врач-кардиолог Заур Шугушев.

Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань. То есть вы будете защищены от новой инфекции.