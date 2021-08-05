У пациента Городской клинической больницы Махачкалы после перенесенной коронавирусной инфекции развилось редкое и очень опасное осложнение — разрыв брюшного отдела аорты. 63-летний мужчина поступил в приемное отделение с сильными болями в спине, пояснице, обезболивающие препараты ему уже не помогали. В анамнезе у него к тому же были сахарный диабет и артериальная гипертония.

Медики начали обследование — КТ показала обширное поражение легких, 30% легочной ткани уже не функционировали. Несмотря на проведение таргетной терапии во время болезни (применили онкологический препарат в попытке остановить цитокиновый шторм), последствий избежать не удалось.