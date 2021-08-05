У пациента Городской клинической больницы Махачкалы после перенесенной коронавирусной инфекции развилось редкое и очень опасное осложнение — разрыв брюшного отдела аорты. 63-летний мужчина поступил в приемное отделение с сильными болями в спине, пояснице, обезболивающие препараты ему уже не помогали. В анамнезе у него к тому же были сахарный диабет и артериальная гипертония.
Медики начали обследование — КТ показала обширное поражение легких, 30% легочной ткани уже не функционировали. Несмотря на проведение таргетной терапии во время болезни (применили онкологический препарат в попытке остановить цитокиновый шторм), последствий избежать не удалось.
Острые артериальные тромбозы — частое осложнение тяжелого течения ковид-пневмонии. Распознать такую патологию не всегда просто, пациент может умереть за минуты.
Спустя неделю после госпитализации у пациента появилась острая боль в животе. Врачи смогли заподозрить редкую болезнь по клинической симптоматике и КТ с введением контраста в аорту и ее ветви. Опасения медиков подтвердились: разрыв аорты по ее передней поверхности, плюс гематома в забрюшинной полости.
Чтобы спасти жизнь человека и нанести как можно меньше вреда организму, врачи решили добраться до крупнейшего сосуда через специальный зонд, введенный через артерию, а затем установить в аорте эндопротез — стент-графт.
Справка
Стент-графт представляет собой трубку из синтетического материала с металлическим каркасом. Его устанавливают в пораженные артерии при помощи малоинвазивного вмешательства.
«В больницу оперативно привезли подходящий стент-графт, врачи успешно установили его в брюшной отдел аорты пациента в самом эпицентре красной зоны. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, угроза внезапного смертельного кровотечения снята. На 4-е стуки после операции врачи провели контрольное КТ с введением контраста в аорту», —
Этот случай лишь подтвердил опасения многих врачей. «Вирус мутирует, лечение становится сложнее, и мы встречаемся с редкими осложнениями COVID-19», — прокомментировали хирурги ГКБ Махачкалы.
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