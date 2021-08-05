Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших ковидом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции — цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше — тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. Он может также служить предиктором смертельного осложнения.

«Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, ингибирование Gal-9 (подавление активности — прим. ред.) может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19, — говорится в работе, опубликованной в журнале mBio.

Исследователи измерили уровень Gal-9 в плазме 120 ковидных пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни — у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили — ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется — он постепенно снижается ближе к выздоровлению.