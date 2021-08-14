Слива также способна успокаивать нервную систему, снижает риск развития диабета и полезна для профилактики переломов при минимальной травме.

- В плодах сливы содержится в два раза больше полифенольных антиоксидантов, чем в нектаринах и персиках, — добавляет Татьяна Елисеева. — Антиоксиданты уменьшают воспаление и повреждение тканей, которое может привести к диабету, раку, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Дополнительно они предотвращают потерю костной массы (остеопороз).

Несмотря на высокое содержание углеводов, слива не вызывает скачок уровня сахара в крови — повышает уровень гормона адипонектина, который участвует в его регуляции.

Вдобавок этот фрукт поддерживает здоровье печени и контролируют аппетит.