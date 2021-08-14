Слива — очень богата на вкус и обладает самыми разными полезными свойствами. Но не всем стоит увлекаться свежими плодами. Пациентам с определенными заболеваниями и даже в целом здоровым людям слива может лишь навредить.
Татьяна Елисеева
Диетология
диетолог, нутрициолог
- Слива известна высоким содержанием фруктозы и полиолов (сахарных спиртов), поэтому ее следует избегать людям с синдромом раздраженного кишечника и всем, кто следует диете FODMAP (для восстановления кишечника), — рассказала врач Татьяна Елисеева. — Также защитные белки LTR, присутствующие в основном в кожуре сливы, могут провоцировать аллергическую реакцию. Обычно люди, у которых обнаруживается аллергия на сливы, уже имеют аллергию на персики, вишню и другие фрукты.
Одно из самых полезных свойств свежей сливы, но при этом малоизвестное — способность снижать уровень холестерина и артериальное давление.
- Исследователи связывают этот эффект с большим содержанием антоцианов, растительных пигментов, — поясняет эксперт. — Контролировать кровяное давление также помогает калий, который также содержится в сливе — он способствует выведению натрия с мочой и снижает давление в стенках кровеносных сосудов.
Слива также способна успокаивать нервную систему, снижает риск развития диабета и полезна для профилактики переломов при минимальной травме.
- В плодах сливы содержится в два раза больше полифенольных антиоксидантов, чем в нектаринах и персиках, — добавляет Татьяна Елисеева. — Антиоксиданты уменьшают воспаление и повреждение тканей, которое может привести к диабету, раку, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Дополнительно они предотвращают потерю костной массы (остеопороз).
Несмотря на высокое содержание углеводов, слива не вызывает скачок уровня сахара в крови — повышает уровень гормона адипонектина, который участвует в его регуляции.
Вдобавок этот фрукт поддерживает здоровье печени и контролируют аппетит.
Многие знают, что после сливы можно получить яркий побочный слабительный эффект. Дело в том, что в этом фрукте в большом количестве содержится клетчатка и натуральный сорбит. Поэтому увлекаться сливой не стоит — в день можно съедать не более 150 граммов. Лучше всего фрукт употреблять между приемами пищи или есть вместе с кашами или салатами, отмечает диетолог.
А вот садиться на краткосрочную сливовую диету не стоит из-за высокого риска диареи и ограниченного содержания нутриентов в плодах.
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