На уникальную операцию решились врачи Областной детской клинической больницы Свердловской области. Подобное хирургическое вмешательство они проводили впервые. Но и для России операция во время рождения — EXIT — Ex Utero Intrapartum Treatment (лечение вне матки внутриутробно) — довольно редкое явление.

Суть процедуры состоит в том, что делается кесарево сечение, ребенка достают из чрева матери только частично, пуповину не пересекают. Таким образом ребенок получает кислород благодаря плацентарному току, а врачи в этот момент могут выполнить манипуляции с дыхательными органами малыша.

«В случае с нашим маленьким пациентом это был единственный способ спасти его, единственный вариант помощи в такой клинической ситуации», — рассказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1 Свердловской области Марк Пруткин.