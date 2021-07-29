Ребенку провели операцию во время кесарева сечения
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Официальный сайт правительства Свердловской области

На уникальную операцию решились врачи Областной детской клинической больницы Свердловской области. Подобное хирургическое вмешательство они проводили впервые. Но и для России операция во время рождения — EXIT — Ex Utero Intrapartum Treatment (лечение вне матки внутриутробно) — довольно редкое явление.

Суть процедуры состоит в том, что делается кесарево сечение, ребенка достают из чрева матери только частично, пуповину не пересекают. Таким образом ребенок получает кислород благодаря плацентарному току, а врачи в этот момент могут выполнить манипуляции с дыхательными органами малыша.

«В случае с нашим маленьким пациентом это был единственный способ спасти его, единственный вариант помощи в такой клинической ситуации», — рассказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1 Свердловской области Марк Пруткин.

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«Патология не оставляла шанса на благоприятный исход беременности, — объяснил заместитель главного врача по хирургии Юрий Баранов. — Но благодаря слаженной работе нам удалось протезировать функцию дыхания».

Ребенок всю операцию оставался на плацентарном кровотоке, что позволило выполнить операцию, сообщили в Департаменте информации правительства Свердловской области. Хирург установил протез верхних дыхательных путей — специальную трубку, которая позволила малышу задышать. После этого пуповину пересекли, ребенок полностью родился.

Врачи объяснили, что EXIT отличается от обычного кесарева сечения, так как необходима особая координация между акушерами-гинекологами, неонатологами и хирургами. Важно сохранить достаточный кровоток, предотвратить преждевременное сокращение матки и сохранить защиту плаценты на период операции.

Алена Безменова