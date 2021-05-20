Новорожденный малыш оказался на столе хирургов на второй день после появления на свет. У него обнаружили огромную опухоль в сердце - размером с яйцо. Она находилась прямо в полости левого желудочка, заполняя ее целиком, рассказали в облдепартаменте здравоохранения Томска.

Беременность у женщины протекала без проблем, никаких внутриутробных изменений не было. Роды прошли благололучно, и для родителей стала страшным ударом новость о том, что у малыша обнаружили опасную опухоль в сердце размером три на два сантиметра. Операцию было решено делать незамедлительно - на второй день после появления на свет новорожденного перевезли в кардиоцентр.

"Хирургам пришлось очень деликатно ее отделять от стенки левого желудочка, чтобы не повредить. Мы очень переживали, что это может быть злокачественная опухоль, но, к счастью, она оказалась доброкачественной", – рассказала Янулевич.