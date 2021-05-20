Новорожденный малыш оказался на столе хирургов на второй день после появления на свет. У него обнаружили огромную опухоль в сердце - размером с яйцо. Она находилась прямо в полости левого желудочка, заполняя ее целиком, рассказали в
Беременность у женщины протекала без проблем, никаких внутриутробных изменений не было. Роды прошли благололучно, и для родителей стала страшным ударом новость о том, что у малыша обнаружили опасную опухоль в сердце размером три на два сантиметра. Операцию было решено делать незамедлительно - на второй день после появления на свет новорожденного перевезли в кардиоцентр.
"Хирургам пришлось очень деликатно ее отделять от стенки левого желудочка, чтобы не повредить. Мы очень переживали, что это может быть злокачественная опухоль, но, к счастью, она оказалась доброкачественной", – рассказала Янулевич.
Врачи называют этот случай уникальным - объемные образования в сердце хирургам приходилось удалять, но чтобы оно было таким большим, и еще у крошечного младенца - впервые. После операции у ребенка развилась сердечная недостаточность, что потребовало подключения вспомогательных технологий. Мальчика подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, замещает сердце на период его недостаточной деятельности). Машина работала девять суток. Когда сердце мальчика забилось, аппарат отключили, а позже и выписали ребенка из больницы.
Сейчас малыш растет, развивается и находится под наблюдением детского кардиолога.
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