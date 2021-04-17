Онкологи удалили мужчине опухоль весом 48,5 килограмма. Во время операции ее удерживали три крепких хирурга

Уникальную операцию провели хирурги столичного онкоцентра им. Блохина, удалив из живота пациента гигантскую опухоль весом 48,5 килограмма. По словам онкологов, это самое крупное новообразование, которое встречалось им в клинической практике.

Опухоль образовалась в брюшной полости 42-летнего жителя Красноярска Дениса Муковникова. Мужчина весил 130 килограммов, потом резко похудел, а живот достиг невероятных размеров. Было трудно ходить, дышать, есть и спать. Три курса химиотерапии не дали эффекта, опухоль на неё не реагировала.

Сибирские онкологи не рискнули взяться за удаление липосаркомы такого объёма и направили Дениса Муковникова в НМИЦ онкологии им. Блохина. Пациента прооперировал директор онкоцентра, известный абдоминальный хирург, академик РАН Иван Стилиди.

- У нас в онкологическом центре накоплен опыт хирургических вмешательств пациентам с массивными опухолями, - рассказывает профессор Стилиди. - Но эта опухоль самая крупная, которую я встречал в своей клинической практике. Вес опухоли достигал 48,5 килограмма. Размер 55 см – это практически вся брюшная полость, все органы пациента были отдавлены к позвоночнику. Удалить злокачественное новообразование было непросто, огромная опухоль лежала на крупных магистральных сосудах и практически закрывала их. Для того, чтобы отделить опухоль, мобилизовать её от сосудов, необходимо было троим крепким хирургам в хорошей спортивной форме в течение трех часов держать её, чтобы можно было с ней работать.

В финале операции хирурги удалили крупный фрагмент растянувшейся кожи.

- Сначала я был толстый, - говорит Денис Муковников.- Потом худой, но с животом, как беременная женщина. Теперь и жира нет, и живота нет. Чтобы понять, как это, надо с этим пожить.