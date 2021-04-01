18+ / fontanka.ru

Хирурги прооперировали петербуржца: у него припухлость на бедре выросла в 7-килограммовую опухоль

13:53, 03.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Врачи Петербургского онкоцентра удалили 43-летнему пациенту огромную опухоль мягких тканей – миксофибросаркому весом более 7 кг и размером более 30 см. Небольшую припухлость на бедре мужчина заметил пару лет назад, за это время опухоль проросла почти во все мышцы бедра, отвечающие за разгибание голени.

Хирурги прооперировали петербуржца: у него припухлость на бедре выросла в 7-килограммовую опухоль
Фото: vk.com/komzdravspb

Припухлость на правом бедре мужчина заметил в 2018 году. Выполненное тогда МРТ показало образование размером около 13 см, но впервые к врачам Петербургского онкоцентра пациент обратился только в октябре 2019-го. Специалисты выполнили гистологический анализ, который подтвердил диагноз «миксофибросаркома». Однако повторно за помощью петербуржец обратился только в феврале 2021-го, когда опухоль увеличилась более чем вдвое – ее размер составлял 17,6х19,9х30см.

Миксофибросаркома - злокачественная опухоль мягких тканей, обычно проявляющаяся в виде медленно растущих безболезненных образований на ногах, руках и других частях тела. Это заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин и развивается в основном в возрасте 50-70 лет.

Как рассказали в комитете по здравоохранению, к моменту операции опухоль проросла практически во все мышцы бедра, отвечающие за разгибание голени, сдавливала жизненно важные сосуды и нервы. Операция по удалению опухоли с резекцией (удалением значительной части) латеральной широкой, медиальной широкой, прямой и портняжной мышц бедра длилась 4 часа. По словам медиков, прошла она успешно, с минимальной кровопотерей.

«Позднее обращение пациента за помощью привело к такой большой травматичной операции. В связи с тем, что пришлось удалить практически все мышцы, разгибающие голень, мужчине придется постоянно ходить в туторе (ортезе) на коленный сустав. Это позволит предотвратить разрывы оставшейся части мышц разгибателей голени и развитие нестабильности в коленном суставе. Если бы пациент обратился за лечением раньше, то такой инвалидизирующей операции удалось бы избежать», – сказал заведующий отделением опухолей костей, кожи, мягких тканей онкоцентра Максим Молчанов.

Читайте также: В НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали, могут ли онкомаркеры обнаружить болезнь до появления симптомов

Сейчас пациент проходит сеансы лучевой терапии. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

 

© Доктор Питер

Рубрики: Онкология, Хирургия

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Городская больница №32 (Введенская больница)
    Пытаюсь лечиться у пульмонолога. В центр пульмонологии дозвониться невозможно. Два месяца не могла дозвониться и записаться на ФВД. Написала на...
    3.0 Отзыв от 1 апреля 2021 г. 09:51
    Читать дальше
  • "Фактор улыбки"
    В Питере одна из лучших клиник, ведь кадры решают. Лечился у Гаджиева и Максимчука, если б не эти умельцы, то лишился бы нескольких зубов. Всё...
    5.0 Отзыв от 1 апреля 2021 г. 02:16
    Читать дальше
  • Клиника «Источник»*****
    Клиника просто супер! Новый ремонт, всё чисто и аккуратно. Обаятельные девушки-администраторы встретили, всё показали и рассказали. Сервис на...
    5.0 Отзыв от 30 марта 2021 г. 16:45
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×