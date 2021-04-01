Хирурги прооперировали петербуржца: у него припухлость на бедре выросла в 7-килограммовую опухоль

Врачи Петербургского онкоцентра удалили 43-летнему пациенту огромную опухоль мягких тканей – миксофибросаркому весом более 7 кг и размером более 30 см. Небольшую припухлость на бедре мужчина заметил пару лет назад, за это время опухоль проросла почти во все мышцы бедра, отвечающие за разгибание голени.

Припухлость на правом бедре мужчина заметил в 2018 году. Выполненное тогда МРТ показало образование размером около 13 см, но впервые к врачам Петербургского онкоцентра пациент обратился только в октябре 2019-го. Специалисты выполнили гистологический анализ, который подтвердил диагноз «миксофибросаркома». Однако повторно за помощью петербуржец обратился только в феврале 2021-го, когда опухоль увеличилась более чем вдвое – ее размер составлял 17,6х19,9х30см.

Миксофибросаркома - злокачественная опухоль мягких тканей, обычно проявляющаяся в виде медленно растущих безболезненных образований на ногах, руках и других частях тела. Это заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин и развивается в основном в возрасте 50-70 лет.

Как рассказали в комитете по здравоохранению, к моменту операции опухоль проросла практически во все мышцы бедра, отвечающие за разгибание голени, сдавливала жизненно важные сосуды и нервы. Операция по удалению опухоли с резекцией (удалением значительной части) латеральной широкой, медиальной широкой, прямой и портняжной мышц бедра длилась 4 часа. По словам медиков, прошла она успешно, с минимальной кровопотерей.

«Позднее обращение пациента за помощью привело к такой большой травматичной операции. В связи с тем, что пришлось удалить практически все мышцы, разгибающие голень, мужчине придется постоянно ходить в туторе (ортезе) на коленный сустав. Это позволит предотвратить разрывы оставшейся части мышц разгибателей голени и развитие нестабильности в коленном суставе. Если бы пациент обратился за лечением раньше, то такой инвалидизирующей операции удалось бы избежать», – сказал заведующий отделением опухолей костей, кожи, мягких тканей онкоцентра Максим Молчанов.

Сейчас пациент проходит сеансы лучевой терапии. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

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