"Это была бомба замедленного действия". Врачи удалили огромную опухоль подростку, она ему не мешала

Хирурги из Нижневартовска удалили подростку 20-сантиметровую опухоль, она нарушала работу внутренних органов: новообразование сдавило пищевод и сдвинуло лёгкое. Пациент не подозревал, что у него есть опухоль, которая занимает треть грудной клетки. Врачи будут выяснять, когда она там появилась, одно из предположений - новообразование сформировалось, когда пациент еще был в утробе матери.

У 17-летнего Георгия во время планового обследования легких врачи обнаружили гигантскую 20-сантиметровую опухоль. Она занимала треть грудной клетки, сдавила пищевод и сдвинула легкое, тем самым нарушая нормальную работу внутренних органов. Как говорит сам пациент, о новообразовании он даже не догадывался.

«Жил обычной жизнью, не замечал. Бегал и всё такое. Ничего не беспокоило. Когда узнал, то первая реакция была неспокойная, мы переживали до последнего, вплоть до того, когда уже начали делать операцию», - говорит пациент Георгий Кобзев.

Георгий Кобзев

Медики сравнили опухоль с бомбой замедленного действия: никто не знает, в какой момент она могла стать злокачественной. Чтобы удалить новообразование и избежать последствий, детским хирургам пришлось привлечь специалистов из других медучреждений.

«Редкость заключается в том, что опухоль была огромных размеров и занимала треть грудной клетки. Она лежала сложно анатомически, распластала все крупные сосуды: аорту, полую вену. Все они очень близко к ней прилежали. Соответственно, был риск большого кровотечения. Поэтому решение об операции было очень сложным и неоднозначным», - комментирует Евгений Фролов, детский хирург-онколог Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

Не меньше сложностей представляла сама операция - удалить опухоль нужно было с минимальным риском для пациента. Для работы была создана мультидисциплинарная бригада, в которую входили реаниматологи, эндоскописты, хирурги, в их числе - главный внештатный торакальный хирург Югры Сергей Синьковский.

Размер удалённой опухоли удивил даже профессионалов. Врачи отмечают, что обычно подобный тип новообразований не вырастает больше 5–7 сантиметров.

«Была очень сложная интубация лёгкого. Нужно было сделать так, чтобы оно не дышало, нам не мешало. Были созданы комфортные условия именно для удаления этой опухоли», - говорит Ирина Назарова, заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

Врачи будут выяснять, почему опухоль выросла до таких размеров. Одна из гипотез - зачатки новообразования у пациента появились ещё во время внутриутробного развития. Опухоль формировалась по мере роста самого ребёнка.

Сейчас подросток восстанавливает силы после сложной операции. Ближайшие полгода за ним будет наблюдать онколог. Злокачественной или нет была опухоль, выяснит Московский онкоцентр им. Блохина.

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