За время пандемии коронавируса в Европе стало в два раза больше людей, которые чувствуют себя одинокими. Исследование провел европейский Объединенный исследовательский центр (JRC), результаты опубликованы на
По данным аналитиков, в 2021 году одиноким себя чувствует каждый четвертый житель ЕС. Если сравнивать с 2016 годом, то цифры сильно возросли — так, пять лет назад о подобной проблеме заявляли всего лишь 12% жителей.
Больше всего от одиночества страдает молодежь — у парней и девушек нет собственной семьи, от родителей они уже успели съехать, а удаленка и коронавирусные ограничения заставили практически круглосуточно находиться в пустой квартите.
«Доля 18–25-летних, сообщивших об одиночестве, была в четыре раза выше в апреле—июле 2020 года, чем в 2016 году. Среди других возрастных групп количество сообщений об одиночестве по-прежнему увеличивалось, но не в такой степени», — говорится в отчете.
Исследователи также отмечают, что в подавленном состоянии находятся как мужчины, так и женщины. Нет четкого разделения между жителями крупных мегаполисов и маленьких городков. Ситуация уже начала волновать аналитиков, над странами нависает «пандемия одиночества», заявили они.
Людям с депрессией, испытывающим сильное чувство тревоги и страха, и другими психическими расстройствами одними из первых нужно делать прививку от коронавируса. Об этом заявляют психиатры, и в подтверждение приводят тревожную статистику.
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