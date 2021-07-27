За время пандемии коронавируса в Европе стало в два раза больше людей, которые чувствуют себя одинокими. Исследование провел европейский Объединенный исследовательский центр (JRC), результаты опубликованы на сайте центра.

По данным аналитиков, в 2021 году одиноким себя чувствует каждый четвертый житель ЕС. Если сравнивать с 2016 годом, то цифры сильно возросли — так, пять лет назад о подобной проблеме заявляли всего лишь 12% жителей.