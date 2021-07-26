названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля
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Картофель уже давно стал частью нашего ежедневного рациона — его добавляют в супы, делают из него гарниры, закуски или же готовят самостоятельные блюда. Однако увлекаться картошкой все же не стоит даже полностью здоровым людям, утверждают эксперты Гарвадской медицинской школы. Их цитирует издание Express.

Так, у этого овоща очень высокий гликемический индекс. В нем много углеводов, которые организм быстро усваивает. Эффект эксперты назвали «американскими горками»: резкий скачок сахара в крови, затем его резкий спад. Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара — это может повысить риск развития диабета второго типа.

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Еще одна опасность — после таких «каруселей» чувство голода быстро возвращается. Это зачастую становится причиной переедания.

«В долгосрочной перспективе частое употребление картофеля и других продуктов с высоким содержанием углеводов может способствовать ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям».

Ученые Гарвардской медицинской школы изучили данные 187 тысяч мужчин и женщин. Результаты показали: риск высокого кровяного давления был на 11% выше, если участники ели четыре или более порций печеного, вареного или пюре в неделю, и на 17% выше, если человек ел столько же картофеля фри.

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Чтобы минимизировать риски, медики предлагают найти альтернативу картошке: например, это может быть батат, сладкий картофель. Или же постарайтесь чередовать блюда из «второго хлеба» с гарнирами из тыквы и моркови.

Софья Хромова