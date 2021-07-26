Картофель уже давно стал частью нашего ежедневного рациона — его добавляют в супы, делают из него гарниры, закуски или же готовят самостоятельные блюда. Однако увлекаться картошкой все же не стоит даже полностью здоровым людям, утверждают эксперты Гарвадской медицинской школы. Их цитирует издание Express.

Так, у этого овоща очень высокий гликемический индекс. В нем много углеводов, которые организм быстро усваивает. Эффект эксперты назвали «американскими горками»: резкий скачок сахара в крови, затем его резкий спад. Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара — это может повысить риск развития диабета второго типа.