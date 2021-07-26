Картофель уже давно стал частью нашего ежедневного рациона — его добавляют в супы, делают из него гарниры, закуски или же готовят самостоятельные блюда. Однако увлекаться картошкой все же не стоит даже полностью здоровым людям, утверждают эксперты Гарвадской медицинской школы. Их цитирует издание
Так, у этого овоща очень высокий гликемический индекс. В нем много углеводов, которые организм быстро усваивает. Эффект эксперты назвали «американскими горками»: резкий скачок сахара в крови, затем его резкий спад. Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара — это может повысить риск развития диабета второго типа.
Еще одна опасность — после таких «каруселей» чувство голода быстро возвращается. Это зачастую становится причиной переедания.
«В долгосрочной перспективе частое употребление картофеля и других продуктов с высоким содержанием углеводов может способствовать ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям».
Ученые Гарвардской медицинской школы изучили данные 187 тысяч мужчин и женщин. Результаты показали: риск высокого кровяного давления был на 11% выше, если участники ели четыре или более порций печеного, вареного или пюре в неделю, и на 17% выше, если человек ел столько же картофеля фри.
Чтобы минимизировать риски, медики предлагают найти альтернативу картошке: например, это может быть батат, сладкий картофель. Или же постарайтесь чередовать блюда из «второго хлеба» с гарнирами из тыквы и моркови.
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