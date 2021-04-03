Чем заменить любимую картошку: в Роспотребнадзоре назвали три альтернативных варианта

Один из самых популярных овощей у россиян – картофель можно заменить на столе другими продуктами, уверены диетологи. В Роспотребнадзоре назвали три овоща, которые могут помочь любителям картошки разнообразить свое меню.

Батат или «сладкий картофель»

Этот овощ называют «сладким картофелем», так как в его составе есть такие углеводы, как фруктоза, сахароза, мальтоза. Также в нем есть витамины А, C, кальций, фосфор. Но одно из самых важный свойств этого корнеплода - низкий гликемический индекс. В отличие от картофеля, в 100 г которого содержится 77 ккал, в таком же количестве батата – 60 ккал.

В составе овоща достаточно много крахмала (30%), поэтому он применяется в медицинских целях – для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом батат, в отличие от той же картошки, можно есть в сыром виде.

Топинамбур или «земляная груша»

Свое второе название топинамбур получил из-за специфической, вытянутой и грушевидной формы клубней. В нем много калия: в 100 г содержится около 400 мг. Также в овоще есть кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец, селен; витамин С, А, Е, К и некоторые витамины группы В. Кроме этого, в «земляной груше» встречаются фолат и холин. Сам по себе этот овощ не очень калорийный (в 100 г – 61 ккал), но при кулинарной обработке его калорийность может повышаться.

Полезными свойствами обладают отвар и сироп из клубней топинамбура, которые используют для восстановления микрофлоры кишечника и нарушенного обмена веществ, нормализации давления, понижения уровня сахара, укрепления сердца и сосудов, улучшения работы поджелудочной железы и от изжоги. Кроме того, благодаря высокой концентрации инулина и клетчатки, «земляная груша» обладает мощными антитоксическими свойствами – она способна очищать организм от солей тяжелых металлов, радионуклидов, токсинов и «плохого» холестерина.

Пастернак «от греков»

Пастернак – овощ семейства зонтичных (петрушка, морковь, сельдерей), культивировать который начали еще древние греки. Другие названия пастернака: белый корень, белая морковь или полевой борщ.

В корнеплодах пастернака содержатся витамины (С, В1, В2, В6, РР), каротин, пектины, минеральные соли, эфирные масла, придающие ему специфический запах. Богатый калием (350-400 мг в 100 граммах) пастернак рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а большое количество клетчатки в нем (3,4 г в 100 граммах сырого овоща) может помочь в решении проблем с органами пищеварения. Кроме того, пастернак обладает низкой калорийностью - в 100 граммах около 70 ккал. Однако из-за высокого содержания в нем легко легкоусвояемых углеводов (16 г в 100 граммах сырого овоща) страдающим сахарным диабетом стоит быть с ним осторожнее.

Пастернак можно варить, добавлять к супам и тушеным блюдам. Для приготовления пюре корень варят, измельчают и смешивают с маслом, сливками и специями - корицей или мускатным орехом. Когда пастернак добавляют при жарке мяса, содержащийся в нем сахар карамелизуется, что придает блюду особый вкус.

© Доктор Питер