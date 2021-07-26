Проблемы со слухом у взрослых могут быть тревожным звоночком из будущего — при таком симптоме велик риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале
В исследовании приняли участие более 80 тысяч взрослых в возрасте старше 60 лет. Чтобы изучит взаимосвязь слуха и болезни Альцгеймера, ученые использовали данные из британского биобанка — исследовательской базы, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании.
Результаты показали: высокий риск развития деменции в будущем выявили у тех людей, у которых зафиксированы проблемы со слухом в шумной обстановке. Мужчин и женщин от 60 лет тестировали на способность различать фрагменты речи при посторонних звуках.
Через 11 лет в группе из 82 тысяч человек у 1285 участников развилось слабоумие. У бртанцев с плохим слухом риск развития деменции был почти вдвое выше, чем у тех, у кого был хороший слух.
Эпидемиолог и автор исследования Томас Литтлджонс считает, что это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о возможном появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.
У каждого человека болезнь Альцгеймера проявляется по-своему, но у нее есть и общие симптомы. Выделяют четыре стадии заболевания: преддеменцию, раннюю деменцию, умеренную деменцию, тяжелую деменцию. Симптомы преддеменции:
неспособность вспомнить недавно заученную информацию;
неспособность усвоить новую информацию;
невозможность сосредоточиться;
невозможность вспомнить значение какого-либо известного слова;
нарушение абстрактного мышления;
апатия.
При дальнейшем развитии болезни наступает ранняя деменция. Для этой стадии характерно прогрессирующее нарушение памяти. Причем старые воспоминания, память тела, давно заученные факты остаются в памяти, а то, что было недавно, из нее стирается.
При умеренной деменции нарушения речи становятся все более очевидными. Человек не просто забывает слова, он подыскивает им замену, но при этом все чаще подбирает неправильные слова.
Последняя стадия заболевания — тяжелая деменция. На этой стадии пациент способен говорить только несколькими короткими фразами или даже отдельными словами, однако довольно хорошо понимают и слова, и эмоции, обращенные к ним. Страдающие тяжелой деменцией апатичны, истощены, хотя некоторые изредка пытаются проявлять агрессию. Они с трудом передвигаются, через какое-то время перестают покидать кровать и начинают питаться только с посторонней помощью.
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