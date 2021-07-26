Результаты показали: высокий риск развития деменции в будущем выявили у тех людей, у которых зафиксированы проблемы со слухом в шумной обстановке. Мужчин и женщин от 60 лет тестировали на способность различать фрагменты речи при посторонних звуках.

Через 11 лет в группе из 82 тысяч человек у 1285 участников развилось слабоумие. У бртанцев с плохим слухом риск развития деменции был почти вдвое выше, чем у тех, у кого был хороший слух.

Эпидемиолог и автор исследования Томас Литтлджонс считает, что это открытие позволит предупреждать врачей, самих пациентов и их родственников о возможном появлении заболевания до того, как оно начнет прогрессировать.