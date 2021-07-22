Израильские исследователи из Еврейского университета Иерусалима с осторожностью, но заявляют, что они, вероятно, нашли препараты, которые способны почти на 100 процентов победить ковид. Ученые отобрали из базы уже существующих лекарств 2800 потенциально действующих вариантов и провели экспериментами с клетками, зараженными новой коронавирусной инфекции. 18 из них показали наиболее хорошие результаты.

«Инфицированные клетки помещались на два дня вместе с лекарствами. Почти 100 процентов из них выжило, несмотря на то что были заражены вирусом, — поделился результатами с The Jerusalem Post биохимик из Института наук о жизни Александра Зильбермана профессор Шай Аркин. — Клетки, которые наблюдали без добавления препаратов, погибали в 50 процентах случаев».