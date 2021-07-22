Израильские исследователи из Еврейского университета Иерусалима с осторожностью, но заявляют, что они, вероятно, нашли препараты, которые способны почти на 100 процентов победить ковид. Ученые отобрали из базы уже существующих лекарств 2800 потенциально действующих вариантов и провели экспериментами с клетками, зараженными новой коронавирусной инфекции. 18 из них показали наиболее хорошие результаты.
«Инфицированные клетки помещались на два дня вместе с лекарствами. Почти 100 процентов из них выжило, несмотря на то что были заражены вирусом, — поделился результатами с
Результаты исследования пока не опубликованы в каком-либо научном журнале, но ученые уже заявляют об эффективности их разработки. Называть препараты, которые показали наилучшие результаты Шай Аркин пока не решается, необходимо провести все необходимые клинические исследования. Но указывает, что они используются для лечения атеросклероза и некоторых видов рака крови. При этом, если их эффективность удастся доказать во время клинических испытаний, то лекарство можно будет оперативно ввести в оборот, так как их токсичность и возможные побочные эффекты уже известны.
«Действие препаратов основано на подавлении белка Е (оболочки) и белка 3а», — объясняет Шай Аркин.
Белок Е мало меняется из-за мутаций, например у вирусов SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 он совпадает на 95 процентов. Это может означать, что исследуемые препараты будут эффективными к различным штаммам. Сейчас исследователи ищут партнера из фармацевтического кластера, чтобы продолжить испытания.
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