Известно, что испытывать действие нового лекарства «Ковид-глобулин» будут при средних и тяжелых формах COVID-19 у больных 18 — 60 лет. Препарат планируют применять только в стационарах.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью РИА новости на площадке Петербургского международного экономического форума.

По словам Михаила Мурашко, монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.

Разработкой препарата «Ковид-глобулин» занимается корпорация «Ростех». В проект вложено около 400 миллионов рублей.