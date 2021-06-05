Новый препарат «Ковид-глобулин» — по сути концентрат антител IgG, полученных из гипериммунной плазмы переболевших. Впервые о создании этого препарата было заявлено 1 апреля 2021 года. Эффективность пока ничем не подтверждена — сейчас проходят 2 и 3 фазы клинических исследований, которые начались в апреле и продлятся около полугода. Напомним, антиковидная плазма, на которую возлагали много надежд при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции, себя не оправдала — ожидаемого эффекта достичь не удалось. Однако новое лекарство — это не просто плазма, а специфический иммуноглобулин, и при лечении он может быть эффективнее, полагают врачи.
Известно, что испытывать действие нового лекарства «Ковид-глобулин» будут при средних и тяжелых формах COVID-19 у больных 18 — 60 лет. Препарат планируют применять только в стационарах.
«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в
По словам Михаила Мурашко, монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.
Разработкой препарата «Ковид-глобулин» занимается корпорация «Ростех». В проект вложено около 400 миллионов рублей.
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