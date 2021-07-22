Для всего мира пандемия коронавируса — это вызов. И главная задача с медицинской точки зрения, с эпидемиологической, сделать все для того, чтобы спасти жизнь. Когда речь заходит о вакцинации, это не разговоры об изменении цвета глаз, или нежелании пробовать определенную пищу, мы имеем в виду жизни людей. Чем раньше мы сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее справимся с пандемией.

Вакцинация помогла во всем мире справиться с тяжелыми заболеваниями. Вакцинация — уникальный инструмент, который есть у человечества.

Надо начинать с самого себя. Принять решение о вакцинации. Люди должны верить медицинским источникам. А не сообщениям в мессенджерах.

Сейчас обилие информации — это большая проблема. Все перепроверяют назначения врачей. Уточняют диагнозы на форумах. Но любое назначение очень индивидуально. Медицина, в принципе, персонифицирована. И лечение назначается на основании различных факторов.

Еще одна проблема — антивакцинное движение. Причем, не только для России, а для всего мира. ВОЗ признала антивакцинное движение угрозой здравоохранения.

Не могу сказать, что меня радует количество привитых в России. Чем больше одномоментно привьется, тем быстрее мы получим коллективный иммунитет. И он защитит не только нас, но и тех людей которым по какой-то причине нельзя вакцинироваться.