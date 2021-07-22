Многие именитые врачи каждый день стараются развеивать все новые мифы, которые касаются вакцинации от ковид. Но доверия больше не становится. В чем только не обвиняют прививки. Самый распространенный миф — о том, что таким образом людям в организм вводят чипы. За ним следуют слухи о том, что вакцина направлена на ограничение у людей репродуктивной функции, якобы в мире — перенаселение, таким образом правительство собирается сократить рождаемость.
В этот раз развеивал мифы о вакцинации председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.
Павел Савчук
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр
Для всего мира пандемия коронавируса — это вызов. И главная задача с медицинской точки зрения, с эпидемиологической, сделать все для того, чтобы спасти жизнь. Когда речь заходит о вакцинации, это не разговоры об изменении цвета глаз, или нежелании пробовать определенную пищу, мы имеем в виду жизни людей. Чем раньше мы сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее справимся с пандемией.
Вакцинация помогла во всем мире справиться с тяжелыми заболеваниями. Вакцинация — уникальный инструмент, который есть у человечества.
Надо начинать с самого себя. Принять решение о вакцинации. Люди должны верить медицинским источникам. А не сообщениям в мессенджерах.
Сейчас обилие информации — это большая проблема. Все перепроверяют назначения врачей. Уточняют диагнозы на форумах. Но любое назначение очень индивидуально. Медицина, в принципе, персонифицирована. И лечение назначается на основании различных факторов.
Еще одна проблема — антивакцинное движение. Причем, не только для России, а для всего мира. ВОЗ признала антивакцинное движение угрозой здравоохранения.
Не могу сказать, что меня радует количество привитых в России. Чем больше одномоментно привьется, тем быстрее мы получим коллективный иммунитет. И он защитит не только нас, но и тех людей которым по какой-то причине нельзя вакцинироваться.
О том, какую вакцину выбрать
Все вакцины в нашей стране безопасны и эффективны. И принимая решение о вакцинации, не ведите себя как в магазине, решая, какой хлеб взять. Просто запомните, вам надо себя защитить. Лично я привился «Спутником V» — это первая вакцина, она прошла испытания, зарегистрирована в 67 странах мира.
По данным российских ученых, «Спутник V» защищает на 92 процента. По данным ученых в ОАЭ — на 96-97 процентов. Есть ли смысл врачам из Арабских Эмиратов вступать в сговор?
О возможности заболеть из-за прививки
Можно ли заболеть из-за вакцины? Давайте не путать два понятия: болезнь из-за вакцины или болезнь на фоне вакцины. Если вы выпьете на ночь таблетку от головы, а утром у вас заболит нога, будет ли в этом виновата таблетка?
Об антителах
Только в нашей стране меряются антителами. Без учета того, что существуют разные тест-системы с разными показателями. Это не корректно — как сравнивать килограммы и литры.
О влиянии на репродуктивную функцию
Не понимаю, откуда пошла история с тем, что вакцины влияют на репродуктивную функцию. Такое впечатление, что данные нашли под паласом и высыпали нам на стол. По-другому это назвать нельзя. Ковид представляет для нашего организма большую опасность, он может ударить, в том числе и по репродуктивной функции. А вакцина не влияет на возможность стать родителями, ограждает от тяжелого течения и возможности заразиться. Есть люди, которые провакцинировались и уже стали родителями.
О чипировании
Могу только от души посмеяться. Не понимаю, когда мы начали рассматривать наши организмы, как уникальный сосуд, который обойдут стороной все болезни. Ни у кого из моих знакомых не вырос второй нос, и с ними не выходили на связь операторы чип-центров. Давайте лучше поговорим о количестве жизней, спасенных благодаря вакцине.
Почему ВОЗ не признает российские вакцины
Поверьте, проблема не в медицине. Есть какие-то иные предпосылки, которые не связаны с эффективностью вакцин. В некоторых государствах, в том числе в Сан-Марино, вакцинированным «Спутником V» выдали европейские паспорта о вакцинации.
О технологии прививок
«Спутник V» можно сравнить с AstraZeneca. Эти вакцины выполнены на одинаковой технологической платформе. Но для «Спутника» использовали аденовирус человека, а для AstraZeneca — аденовирус шимпанзе. Белок, который несет аденовирус — одинаковый. Кстати, на этой же платформе разрабатывалась и российская вакцина против лихорадки Эбола, благодаря этому препарату удалось победить эпидемию.
О сезонности прививки от ковид
С коронавирусной инфекцией человек живет долго. У нее несколько десятков видов. Раньше мы жили и не боялись. Но этот возбудитель опаснее, чем грипп. У COVID-19 выше летальность. Если при гриппе она равна единице, то при ковид — 2-4 процента. Предугадать природу невозможно. Сейчас необходимо ревакцинироваться раз в шесть месяцев. Но это требование при эпидемиологическом неблагополучии. Я надеюсь, что мы сможем пандемию победить. Тогда изменится частота вакцинации.
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