Трагедия произошла в Бурятии несколько дней назад. Как сообщает Следственный комитет, 14 июля в квартире одного из домов в Улан-Удэ обнаружено тело 17-летнего подростка. Как стало известно правоохранительным органам, за несколько дней до этого парень обращался за медицинской помощью в больницу. Подросток жаловался на сильные боли в животе. Однако врачи осмотрели его и отпустили домой. Юноша скончался от перитонита через два дня.
Перитонит — воспаление брюшины, это очень опасное заболевание , так как летальность при распространенном гнойном перитоните составляет 25-30%, при развитии полиорганной недостаточности она доходит до 90%. Самый первый признак — сильная боль, которая начинается в районе источника перитонита, постепенно она распространяется по всему животу и становится постоянной, после чего определить, где именно болит, становится невозможно. Затем возникает паралич нервных окончаний брюшины, из-за чего боль ослабевает. Подробнее о заболевании можно прочитать здесь.
«По данным следствия, 12 июля 2021 года в вечернее время >…< молодой человек вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. По результатам осмотра дежурным врачом меры по оказанию надлежащей медицинской помощи ребенку не приняты, госпитализация не проведена», —
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В ходе допроса врачи, которые осматривали погибшего юношу, отказались давай показания. Следователи посмотрели записи с камер, на которых хорошо видно, как медики осматривают пациента. На ролике также можно разглядеть, «что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль».
Делом занимаются следователи по особо важным делам — эксперты выясняют все детали случившегося.
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