«По данным следствия, 12 июля 2021 года в вечернее время >…< молодой человек вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. По результатам осмотра дежурным врачом меры по оказанию надлежащей медицинской помощи ребенку не приняты, госпитализация не проведена», — сообщается на официальном сайте СК РФ по Республике Бурятия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).