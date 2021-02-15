Пятилетняя девочка умерла после укола у стоматолога, врача задержали. Препарат купила мать погибшей

Пятилетняя девочка умерла после укола у стоматолога, врача задержали. Препарат купила мать погибшей14:50, 02.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Следственный комитет задержал стоматолога после того, как он сделал укол "Лидокаином" 5-летней девочке, от которого она умерла. Купить анестетик врач попросил мать ребенка. Стоматолог не сделал предварительной пробы лекарства, от инъекции у девочки начались судороги. Ребенок умер в больнице. Росздравнадзор проведет проверку, СК возбудил уголовное дело.
По версии следствия, 30 марта 2021 года жительница Республики Тыва привела к стоматологу свою пятилетнюю дочь - ребенок жаловался на зубную боль. Врач попросил мать приобрести две ампулы анестетика "Лидокаин". После того, как женщина принесла препарат, врач сделал укол девочке, после него у ребенка начались судороги, она потеряла сознание.
"Стоматолог, осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что «Лидокаин» не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте 5 лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию анестетика в десну", - говорится на официальном сайте СК РФ по Республике Тыва.
Девочку увезли в больницу, но спасти ее не удалось. Ребенок умер в реанимации.
Врачу предъявлено обвинение, он задержан. Следователи направили его дело в суд, они настаивают на заключении врача под стражу.
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"По уголовному делу ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной с целью установления причины смерти девочки, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".
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Росздравнадзор проведет проверку. "По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор по Республике Тыва проверит качество оказанной медицинской помощи 5-летней девочке, которая умерла после визита в стоматологическую поликлинику города Ак-Довурак", - говорится на сайте ведомства.
Про похожий случай "Доктор Питер" писал несколько лет назад - в Москве женщина умерла прямо в кресле стоматолога. Она почувствовала себя плохо после введения ультракаина и удаления зуба, смерть наступила до приезда «Скорой». После инцидента в столице петербургский стоматолог объяснял, что трагедия могла произойти по разным причинам.Так, если большой объем ультракаина попадет в сосуд, возможны опасные осложнения — это кардиотоксичный препарат, его применяют для купирования желудочковой тахиаритмии — он вызывает брадикардию (уменьшает частоту сердечного ритма).
Позже Росздравнадзор предупредил врачей и пациентов: местная анестезия может грозить остановкой сердца. По словам экспертов, острой кардиотоксичности стоит опасаться больше, чем аллергических реакций.
© Доктор Питер
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