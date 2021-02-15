Пятилетняя девочка умерла после укола у стоматолога, врача задержали. Препарат купила мать погибшей

Следственный комитет задержал стоматолога после того, как он сделал укол "Лидокаином" 5-летней девочке, от которого она умерла. Купить анестетик врач попросил мать ребенка. Стоматолог не сделал предварительной пробы лекарства, от инъекции у девочки начались судороги. Ребенок умер в больнице. Росздравнадзор проведет проверку, СК возбудил уголовное дело.

По версии следствия, 30 марта 2021 года жительница Республики Тыва привела к стоматологу свою пятилетнюю дочь - ребенок жаловался на зубную боль. Врач попросил мать приобрести две ампулы анестетика "Лидокаин". После того, как женщина принесла препарат, врач сделал укол девочке, после него у ребенка начались судороги, она потеряла сознание.

"Стоматолог, осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что «Лидокаин» не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте 5 лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию анестетика в десну", - говорится на официальном сайте СК РФ по Республике Тыва.

Девочку увезли в больницу, но спасти ее не удалось. Ребенок умер в реанимации.

Врачу предъявлено обвинение, он задержан. Следователи направили его дело в суд, они настаивают на заключении врача под стражу.

"По уголовному делу ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной с целью установления причины смерти девочки, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается".

Росздравнадзор проведет проверку. "По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко Росздравнадзор по Республике Тыва проверит качество оказанной медицинской помощи 5-летней девочке, которая умерла после визита в стоматологическую поликлинику города Ак-Довурак", - говорится на сайте ведомства.

Про похожий случай "Доктор Питер" писал несколько лет назад - в Москве женщина умерла прямо в кресле стоматолога. Она почувствовала себя плохо после введения ультракаина и удаления зуба, смерть наступила до приезда «Скорой». После инцидента в столице петербургский стоматолог объяснял, что трагедия могла произойти по разным причинам.Так, если большой объем ультракаина попадет в сосуд, возможны опасные осложнения — это кардиотоксичный препарат, его применяют для купирования желудочковой тахиаритмии — он вызывает брадикардию (уменьшает частоту сердечного ритма).

Позже Росздравнадзор предупредил врачей и пациентов: местная анестезия может грозить остановкой сердца. По словам экспертов, острой кардиотоксичности стоит опасаться больше, чем аллергических реакций.

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