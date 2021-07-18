Пациентам, у которых даже после выздоровления от COVID-19 сохраняется высокий уровень антител IgM, нужно в обязательном порядке обращаться к врачам. Об этом предупредил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш в эфире « Радио России » . Ученый рассказал, как определить, что вирус продолжает жить в вашем организме.

- При «длинном ковиде» уровень антител IgM (кратковременная защита) увеличивается, но не увеличивается показатель IgG (показатель долгосрочной защиты организма, иммунитета), — сказал Дмитрий Кулиш.

Профессор Сколково пояснил, что антитела IgG говорят о том, что человек перенес заболевание или сделал прививку, и их достаточный уровень свидетельствует о том, что сформирован иммунитет к инфекции. Антитела G вырабатываются медленнее и сохраняются дольше.

Что касается антител IgM, то их высокий уровень говорит, что организм включился в борьбу именно в острой фазе заболевания. Обычно эти антитела появляются сразу после болезни, а когда человек поправился, пропадают.