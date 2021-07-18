Пациентам, у которых даже после выздоровления от COVID-19 сохраняется высокий уровень антител IgM, нужно в обязательном порядке обращаться к врачам. Об этом предупредил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш в эфире
- При «длинном ковиде» уровень антител IgM (кратковременная защита) увеличивается, но не увеличивается показатель IgG (показатель долгосрочной защиты организма, иммунитета), — сказал Дмитрий Кулиш.
Профессор Сколково пояснил, что антитела IgG говорят о том, что человек перенес заболевание или сделал прививку, и их достаточный уровень свидетельствует о том, что сформирован иммунитет к инфекции. Антитела G вырабатываются медленнее и сохраняются дольше.
Что касается антител IgM, то их высокий уровень говорит, что организм включился в борьбу именно в острой фазе заболевания. Обычно эти антитела появляются сразу после болезни, а когда человек поправился, пропадают.
Это очень болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Тот самый «длинный ковид». Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать.
По словам Кулиша, проконсультироваться с врачом необходимо даже тем, кто, имея высокий уровень антител IgM, не имеет жалоб на здоровье.
Ранее об иммунитете после прививки или заболевания рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев. По его словам, пока никто не может гарантировать то, что ваш — даже высокий — уровень антител будет именно вирус-нейтрализующим в отношении новых штаммов коронавируса, обладающим свойством в той или иной степени ускользать от них. Нет четкого критерия — какой высокий и эффективный, а какой уже не очень.
- Если вы болели, то у вас обязательно выработаются IgG к N (нуклеокапсидному) белку и, вероятно, к S (спайковому) белку, — разъяснила врач лабораторной диагностики Олеся Топильская. — Защитными от повторного заражения считаются именно AT к S белку. Он содержится в вакцинах (а не сам вирус!) и именно его нужно определять. Это значит, если вы переболели в легкой форме, и АТ к S белку не выработались или выработались в недостаточном количестве, то вероятность, что вы заболеете снова, очень велика.
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