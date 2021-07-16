Ученые выяснили, что соевая паста твенджан, которая так популярна среди жителей Кореи, помогает бороться с ожирением, а ее ежедневное употребление способствует быстрому сжиганию жира на животе. Об этом пишет издание Express.

Специалисты провели эксперимент на группе добровольцев — поучаствовать в исследовании согласились 51 мужчин и женщин. Объединяло их одно — избыточная масса тела. В течение 12 недель часть группы употребляла в пищу еду с пастой твенджан, остальные же не ели ее совсем.