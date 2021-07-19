Врачи предупреждают, что одними из самых явных могут быть признаки повышенного уровня сахара в крови. Их можно рассмотреть в зеркале.

- Кожа — самый большой орган, поэтому неудивительно, что она реагирует на изменения в организме, в том числе — на высокий уровень сахара в крови, — цитирует доктора Джона Куинна издание Express. По его словам, один из тревожных признаков — чешуйчатость кожи на веках. Еще один характерный знак — маленькие красновато-желтые бугорки на коже. Выглядят они как прыщи, но имеют желтоватый цвет, поясняет эксперт. Он добавил, что появиться они также могут на ягодицах, бедрах, коленях и локтях. Кроме того, на высокий уровень сахара в крови могут указывать и кожные желтоватые бляшки на веках, — предупредил доктор Куинн.

- Они называются ксантелазмы, и обычно появляются из-за нарушения липидного обмена, повышения уровня холестерина и сахара в крови, — предупредил доктор Куинн.