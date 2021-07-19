В условиях пандемии люди чаще обращают внимание на «говорящие» симптомы, которые предупреждают о заражении опасным вирусом. Многим сразу хочется вызвать врача или сдать ПЦР, когда вдруг появляется кашель, высокая температура, головная боль. Это правильно. Важно ни в коем случае не пропускать тревожные знаки, которые нам подает организм.
Но стоит помнить, что сбой в любой момент может произойти в самых разных органах и системах — особенно на фоне пандемии. И пока мы ловим признаки ковида, организм изо всех сил может сигналить о том, на что прямо сейчас надо обратить внимание.
Врачи предупреждают, что одними из самых явных могут быть признаки повышенного уровня сахара в крови. Их можно рассмотреть в зеркале.
- Кожа — самый большой орган, поэтому неудивительно, что она реагирует на изменения в организме, в том числе — на высокий уровень сахара в крови, — цитирует доктора Джона Куинна издание
- Они называются ксантелазмы, и обычно появляются из-за нарушения липидного обмена, повышения уровня холестерина и сахара в крови, — предупредил доктор Куинн.
К другим предупреждающим знакам развития диабета, связанным с кожей, относятся:
Кожные инфекции
Сухая зудящая кожа
Более темный участок кожи, напоминающий бархат.
- Если вы обнаружили какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться за советом к врачу и сдать анализ крови, — советует доктор. — Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем лучше. Для диабета второго типа крайне важно вовремя начать контролировать уровень сахара, чтобы избежать других проблем со здоровьем.
Как контролировать уровень сахара в крови
По данным британской организации, занимающейся профилактикой диабета, снизить уровень сахара поможет регулярная ходьба в спокойном и чуть более интенсивном режиме. Также важно изменить диету — употреблять полезные продукты с низким гликемическим индексом и начать пить больше воды.
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