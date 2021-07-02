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Чем тяжелее расстройство психики, тем тяжелее может протекать COVID-19. К заболеваниям с наибольшими рисками относят шизофрению, БАР, тяжёлые депрессии, а также «любое другое психическое расстройство, которое ухудшает функционирование», говорится в исследованиях.

- Под последнюю формулировку фактически попадают и любые малые психические расстройства: тревожные, депрессивные, психосоматические и другие. Сочетание нескольких психических расстройств у одного человека увеличивает риски ещё примерно вдвое, — поясняет Ирина Коробкова.

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Психиатр отмечает, что у пациентов с депрессиями в некоторых случаях может быть снижена реакция на прививку от COVID-19.

- Поствакцинальный иммунитет у людей с психическими расстройствами, в частности депрессией, может быть менее надежным, чем в общей популяции. Но это точно лучше, чем его полное отсутствие, — резюмирует врач.

Она также отмечает, что приём психотропных препаратов не является противопоказанием к вакцинации. Есть данные о том, что некоторые антипсихотики могут снижать иммунный ответ на вакцину, а некоторые нормотимики и антидепрессанты — повышать его.