Кому надо делать прививку от коронавируса в первую очередь — на этот вопрос уже не раз отвечали именитые медицинские эксперты и официальный Минздрав. Это в первую очередь пациенты с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группу риска должны быть включены и люди с психическими расстройствами. Так считают врачи-психиатры — тема изучается в последнее время очень активно. Было сделано несколько публикаций в авторитетных изданиях, включая The Lancet, BMJ и JAMA. В Англии, Германии, Дании и Нидерландах люди с психическими заболеваниями уже отнесены к группе приоритетной вакцинации.
- По данным статистики, люди с расстройствами психики болеют «короной» вдвое чаще, а риск тяжелого течения, грозных осложнений и смерти от COVID-19 у них в 2-3 раза выше, чем в общей популяции, — говорит врач-психиатр, кандидат медицинских наук Ирина Коробкова. — То есть психические расстройства утяжеляют течение COVID-19 так же, как сердечные, легочные и аутоиммунные заболевания.
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По словам врача, объясняется это тем, что психическим расстройствам часто сопутствуют соматические недуги, а также другие факторы риска тяжелого течения COVID-19 — в том числе, курение, несбалансированное питание, неудовлетворительные социально-бытовые условия, отсутствие доступа к адекватной медицинской помощи. Кроме того, сами психические заболевания способствуют снижению иммунитета.
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Чем тяжелее расстройство психики, тем тяжелее может протекать COVID-19. К заболеваниям с наибольшими рисками относят шизофрению, БАР, тяжёлые депрессии, а также «любое другое психическое расстройство, которое ухудшает функционирование», говорится в исследованиях.
- Под последнюю формулировку фактически попадают и любые малые психические расстройства: тревожные, депрессивные, психосоматические и другие. Сочетание нескольких психических расстройств у одного человека увеличивает риски ещё примерно вдвое, — поясняет Ирина Коробкова.
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Психиатр отмечает, что у пациентов с депрессиями в некоторых случаях может быть снижена реакция на прививку от COVID-19.
- Поствакцинальный иммунитет у людей с психическими расстройствами, в частности депрессией, может быть менее надежным, чем в общей популяции. Но это точно лучше, чем его полное отсутствие, — резюмирует врач.
Она также отмечает, что приём психотропных препаратов не является противопоказанием к вакцинации. Есть данные о том, что некоторые антипсихотики могут снижать иммунный ответ на вакцину, а некоторые нормотимики и антидепрессанты — повышать его.
APA (американская психиатрическая ассоциация) отмечает, что часто психиатр выступает единственным посредником между пациентом с психическим расстройством и общей медицинской системой, и рекомендует психиатрам обсуждать вопросы вакцинации на приеме. Причем, важно доносить информацию на понятном для пациента языке, развенчивать мифы и преодолевать недоверие, вызванное дезинформацией и ложными сведениями о вакцинации.
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