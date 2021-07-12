Число заразившихся коронавирусом в третью волну продолжает расти. Но наряду с проблемой, как спасать заболевших ковидом или хотя бы облегчить течение заболевания, появилась и другая. Растет количество пациентов, переболевших COVID-19, но так и не оправившихся от его последствий.

Постковид — когда отрицательный тест на коронавирус после болезни получен, но проблем со здоровьем становится все больше. Так, многие жалуются, что ковид ударил по сердцу и легким, женщины отмечают сбои в ежемесячном цикле, а абсолютное большинство переболевших отмечают постоянное чувство усталости, потерю сил, одышку и «туман» в голове.