Число заразившихся коронавирусом в третью волну продолжает расти. Но наряду с проблемой, как спасать заболевших ковидом или хотя бы облегчить течение заболевания, появилась и другая. Растет количество пациентов, переболевших COVID-19, но так и не оправившихся от его последствий.
Постковид — когда отрицательный тест на коронавирус после болезни получен, но проблем со здоровьем становится все больше. Так, многие жалуются, что ковид ударил по сердцу и легким, женщины отмечают сбои в ежемесячном цикле, а абсолютное большинство переболевших отмечают постоянное чувство усталости, потерю сил, одышку и «туман» в голове.
Есть шанс, что справиться с постковидом, можно будет, регулярно ревакцинируясь. С таким предположением выступили британские исследователи, пишет
- С инициативой выступили производители вакцин, поскольку появились исследования, что после прививки наблюдалось улучшение состояния у пациентов с постковидом, — рассказал доктор Дэвид Стрейн, старший клинический преподаватель Медицинской школы Университета Эксетера, который возглавит исследование.
Многие заметили резкое улучшение состояния здоровья в течение нескольких дней после первого укола. Некоторые даже признались, что почувствовали себя почти так же, как до ковида.
По наблюдениям врачей, улучшение длилось около месяца после первой дозы вакцины, но потом симптомы возвращались. Та же картина наблюдалась, когда люди делали второй укол.
- Мы хотим выяснить, могут ли регулярные дозы со временем улучшить состояние пациентов, — отмечают исследователи. По их данным, от последствий ковида может страдать каждый десятый переболевший. Точные причины, почему одни полностью выздоравливают после инфекции, а другие страдают от различных симптомов постковида, до сих пор неизвестны.
Симптомы, о которых люди говорили и через год после заражения:
снижение выносливости и усталость от любой физической нагрузки,
одышка,
утомляемость,
проблемы с концентрацией внимания.
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