симптомы ковид
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Стали известны результаты самого продолжительного в мире исследования, которое изучало проявления постковида. Наблюдение за переболевшими пациентами проводилось в течение года — дольше, чем когда-либо. Ученые говорят о тревожных результатах — даже через 12 месяцев после заражения у людей были симптомы, которые со временем не проходили.

- У 77,1% пациентов, перенесших ковид, все еще сохранялись симптомы через год после заражения, — говорится в исследовании, опубликованном немецкими учеными в журнале Clinical Infectious Diseases, пишет издание Forbes.

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Наиболее частыми симптомами, о которых люди говорили и через 12 месяцев после заражения, были:

  • снижение выносливости и усталость от любой физической нагрузки (56,3%),

  • утомляемость (53,1%),

  • проблемы с концентрацией внимания (39,6%).

Исследователи обнаружили, что со временем меньше беспокоит переболевших только одна проблема — выпадение волос. Значительно реже об этом симптоме пациенты говорят уже через пять месяцев после болезни. А через год частота жалоб на редеющую шевелюру снижается с 26% до 10%.

- Вызывает тревогу то, что не проходит одышка, и симптом только нарастает — если через полгода на нее жалуются 27,1% переболевших, то через год — 37,5% перенесших ковид. Растет число жалоб и на утомляемость — с 41,7% через 6 месяцев до 53,1% — через 12.

В исследовании отмечается, что группа участников была небольшой — в нее вошли около 100 человек, которые проходили лечение в клиниках Университетской больницы Гейдельберга весной 2020 года, и из них 32,3% нуждались в стационарном лечении — это более высокий показатель, чем по населению в целом.

Признают исследователи и сохраняющиеся долгое время неврологические проблемы у пациентов после ковида. Связаны они могут быть в том числе и с длительной изоляцией из-за пандемии.

Нейрокогнитивные длительные симптомы COVID-19 могут сохраняться как минимум в течение одного года после заражения коронавирусом и значительно снижать качество жизни.

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Ученые подтвердили ранее звучавшие выводы, что многие, кто перенес COVID-19, будут испытывать последствия со здоровьем даже через несколько месяцев после заражения. Причем, женщины страдают от постковида чаще мужчин.

Ранее проведенное похожее исследование итальянских ученых показывало, что 87,4% пациентов, выписанных из больниц после ковида, по-прежнему жалуются на проблемы со здоровьем через два месяца после заболевания.

Другое исследование, проведенное прошлой осенью Университетским колледжем Лондона, подтвердило, что около 70% госпитализированных пациентов имели дело с последствиями ковида после выписки. 

Еще одно крупномасштабное исследование провели британцы весной 2021 года. Были опрошены более 20 тысяч человек с положительным результатом на COVID-19. Выяснилось, что 13,7% сообщают о неприятных симптомах через 12 недель после заражения.

В России с 1 июля началась диспансеризация пациентов, перенесших ковид. Для переболевших предлагают расширенное обследование: на втором этапе оно включает компьютерную томографию и дуплексное сканирование вен на ногах.

Анна Майская