Стали известны результаты самого продолжительного в мире исследования, которое изучало проявления постковида. Наблюдение за переболевшими пациентами проводилось в течение года — дольше, чем когда-либо. Ученые говорят о тревожных результатах — даже через 12 месяцев после заражения у людей были симптомы, которые со временем не проходили.
- У 77,1% пациентов, перенесших ковид, все еще сохранялись симптомы через год после заражения, — говорится в исследовании, опубликованном немецкими учеными в журнале Clinical Infectious Diseases, пишет издание
Наиболее частыми симптомами, о которых люди говорили и через 12 месяцев после заражения, были:
снижение выносливости и усталость от любой физической нагрузки (56,3%),
утомляемость (53,1%),
проблемы с концентрацией внимания (39,6%).
Исследователи обнаружили, что со временем меньше беспокоит переболевших только одна проблема — выпадение волос. Значительно реже об этом симптоме пациенты говорят уже через пять месяцев после болезни. А через год частота жалоб на редеющую шевелюру снижается с 26% до 10%.
- Вызывает тревогу то, что не проходит одышка, и симптом только нарастает — если через полгода на нее жалуются 27,1% переболевших, то через год — 37,5% перенесших ковид. Растет число жалоб и на утомляемость — с 41,7% через 6 месяцев до 53,1% — через 12.
В исследовании отмечается, что группа участников была небольшой — в нее вошли около 100 человек, которые проходили лечение в клиниках Университетской больницы Гейдельберга весной 2020 года, и из них 32,3% нуждались в стационарном лечении — это более высокий показатель, чем по населению в целом.
Признают исследователи и сохраняющиеся долгое время неврологические проблемы у пациентов после ковида. Связаны они могут быть в том числе и с длительной изоляцией из-за пандемии.
Нейрокогнитивные длительные симптомы COVID-19 могут сохраняться как минимум в течение одного года после заражения коронавирусом и значительно снижать качество жизни.
Ученые подтвердили ранее звучавшие выводы, что многие, кто перенес COVID-19, будут испытывать последствия со здоровьем даже через несколько месяцев после заражения. Причем, женщины страдают от постковида чаще мужчин.
Ранее проведенное похожее исследование итальянских ученых показывало, что 87,4% пациентов, выписанных из больниц после ковида, по-прежнему жалуются на проблемы со здоровьем через два месяца после заболевания.
Другое исследование, проведенное прошлой осенью Университетским колледжем Лондона, подтвердило, что около
Еще одно крупномасштабное исследование провели британцы весной 2021 года. Были опрошены более 20 тысяч человек с положительным результатом на COVID-19. Выяснилось, что 13,7% сообщают о неприятных симптомах через 12 недель после заражения.
В России с 1 июля началась диспансеризация пациентов, перенесших ковид. Для переболевших предлагают расширенное обследование: на втором этапе оно включает компьютерную томографию и дуплексное сканирование вен на ногах.
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