Наиболее частыми симптомами, о которых люди говорили и через 12 месяцев после заражения, были:

снижение выносливости и усталость от любой физической нагрузки (56,3%),

утомляемость (53,1%),

проблемы с концентрацией внимания (39,6%).

Исследователи обнаружили, что со временем меньше беспокоит переболевших только одна проблема — выпадение волос. Значительно реже об этом симптоме пациенты говорят уже через пять месяцев после болезни. А через год частота жалоб на редеющую шевелюру снижается с 26% до 10%.

- Вызывает тревогу то, что не проходит одышка, и симптом только нарастает — если через полгода на нее жалуются 27,1% переболевших, то через год — 37,5% перенесших ковид. Растет число жалоб и на утомляемость — с 41,7% через 6 месяцев до 53,1% — через 12.

В исследовании отмечается, что группа участников была небольшой — в нее вошли около 100 человек, которые проходили лечение в клиниках Университетской больницы Гейдельберга весной 2020 года, и из них 32,3% нуждались в стационарном лечении — это более высокий показатель, чем по населению в целом.

Признают исследователи и сохраняющиеся долгое время неврологические проблемы у пациентов после ковида. Связаны они могут быть в том числе и с длительной изоляцией из-за пандемии.