Цифры удручающие, 9,43 процента смертей в мире ежегодно происходят из-за неблагоприятных погодных условий. Выяснила это международная группа ученых. В нее вошли представитель Университета Монаш (Австралия) и Университета Шаньдун (Китай). Для анализа выбрали период с 2000 по 2019 годы. В этот период за каждое десятилетие средняя температура повышалась на 0.26 градусов. Ученые использовали данные по 43 странам мира с разным климатом, социально-экономическими и демографическими условиями.
«Воздействие низких или высоких температур связано с преждевременной смертью, — заявляют ученые в публикации исследования в журнале
В исследование включили две страны в Северной Америке, тринадцать в Латинской Америке и Карибском бассейне, семнадцать в Европе, девять в Азии, одна в Африке и одна в Океании.
По данным исследователей, 5 083 173 случая ежегодно так или иначе были связаны с неоптимальными температурами. Это примерно 9,43 процента всех смертей. Лидирует гибель от переохлаждения — 8,52 процента всех случаев. На долю зноя приходится 0,91 процента.
«Конечно, смертность различается географически, — уточняют ученые. — Большинство избыточных смертей — 51,49 процентов (2 617 322) — произошло в Азии. В Восточной Европе самый высокий показатель от гибели, связанной с жарой, в Африке — связанной с холодом».
При этом смертность из-за переохлаждения снижается — за период с 2000 по 2019 годы падение составило 0,1 процента. Но растут случаи из-за перегрева — на 0,21 процента за тот же период. Исследователи надеются, что руководство стран учтет эти данные и разработает стратегию, как снизить последствия воздействия температур на людей.
«Если за десятилетия с 1880 года температура поверхности Земли повышалась на 0,07 градуса за десятилетие, то с 1990-х годов эта доля увеличилась в три раза, — приводят цифры статистики исследователи. — В итоге девятнадцать из двадцати самых жарких лет приходятся на период после 2000 годов».
Неоптимальные температуры провоцируют возникновение острых заболеваний и частоту обострений хронических. В США с 2000 до 2006 года, например, риск смертности из-за переохлаждения увеличился на 5-12 процентов, а от перегрева на 5-10 процентов. Жара и холод входят в десятку основных причин смертей в мире.
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