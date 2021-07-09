Цифры удручающие, 9,43 процента смертей в мире ежегодно происходят из-за неблагоприятных погодных условий. Выяснила это международная группа ученых. В нее вошли представитель Университета Монаш (Австралия) и Университета Шаньдун (Китай). Для анализа выбрали период с 2000 по 2019 годы. В этот период за каждое десятилетие средняя температура повышалась на 0.26 градусов. Ученые использовали данные по 43 странам мира с разным климатом, социально-экономическими и демографическими условиями.

«Воздействие низких или высоких температур связано с преждевременной смертью, — заявляют ученые в публикации исследования в журнале The Lancet Planetary Health . — Мы постарались оценить смертность по этой причине глобально и регионально. Собрали данные из 750 мест в 42 странах».

В исследование включили две страны в Северной Америке, тринадцать в Латинской Америке и Карибском бассейне, семнадцать в Европе, девять в Азии, одна в Африке и одна в Океании.

По данным исследователей, 5 083 173 случая ежегодно так или иначе были связаны с неоптимальными температурами. Это примерно 9,43 процента всех смертей. Лидирует гибель от переохлаждения — 8,52 процента всех случаев. На долю зноя приходится 0,91 процента.