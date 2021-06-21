Ученые рассчитали, в какое время дня жара наиболее опасна

На уличных термометрах Петербурга температура в середине дня перевалила за отметку в 35 градусов. Кажется, что хуже уже быть не может. Петербуржцы попрятались по офисам и предпочитают не выходить без надобности на улицу. Многие рассчитывают, что скоро жара спадет. Но пока цифры неутешительные, в ближайшие часы температура не опустится ниже отметки в 30 градусов.
Ученые-климатологи при помощи математической модели рассчитали время пиковой нагрузки на организм.
«Наиболее опасная жара в понедельник будет в Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге», — пишет климатолог
Самые опасные часы для Самары уже прошли, здесь они должны были уложиться во временной промежуток с 13 до 15 часов, в Краснодаре все только начинается, там экстремальный
«Особенно подчеркну, что такие условия максимально непривычны для Санкт-Петербурга, который климатически — один из самых комфортных по летней погоде городов страны», — говорит Павел Константинов.
Что делать
Адаптируйте распорядок дня, чтобы избегать прямых солнечных лучей.
Избегайте физических нагрузок, в том числе спортивных. Выпивайте каждый час по два-четыре стакана безалкогольных напитков.
На открытом воздухе прячьтесь в тень.
Надевайте шляпу с длинным полями и очки.
Пейте и ешьте достаточно.
Избегайте алкоголя. На каждый один лишний градус температуры тела, добавляйте 0.5 литра воды.
Не пейте очень холодные напитки, они нагружают желудок.
Постарайтесь больше находиться в помещении.
Проветривайте квартиру и офис.
Задергивайте шторы.
Освежайтесь холодным душем.
Положите на голову влажный компресс, если чувствуете усталость. Распылите немного воды на лицо, руки и зону декольте.
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