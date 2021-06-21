Ученые рассчитали, в какое время дня жара наиболее опасна

На уличных термометрах Петербурга температура в середине дня перевалила за отметку в 35 градусов. Кажется, что хуже уже быть не может. Петербуржцы попрятались по офисам и предпочитают не выходить без надобности на улицу. Многие рассчитывают, что скоро жара спадет. Но пока цифры неутешительные, в ближайшие часы температура не опустится ниже отметки в 30 градусов.

Ученые-климатологи при помощи математической модели рассчитали время пиковой нагрузки на организм.

«Наиболее опасная жара в понедельник будет в Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге», — пишет климатолог Павел Константинов .

Самые опасные часы для Самары уже прошли, здесь они должны были уложиться во временной промежуток с 13 до 15 часов, в Краснодаре все только начинается, там экстремальный тепловой стресс местные жители и приезжие испытают с 13 до 15 часов. В Петербурге «Сильный тепловой стресс» намечен с 10 до 18 часов, то есть весь рабочий день.

«Особенно подчеркну, что такие условия максимально непривычны для Санкт-Петербурга, который климатически — один из самых комфортных по летней погоде городов страны», — говорит Павел Константинов.