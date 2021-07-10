- Чтобы восполнить недостаток влаги, необходимо не только подсчитывать объем потребляемых напитков, но и равномерно распределить его в течение дня: две трети выпивать до обеда и треть — после обеда. Либо 80% воды — до пяти часов вечера, и с пяти до девяти — оставшийся объем, чтобы не было нагрузки на почки и отеков, — поясняет «Доктору Питеру» Елена Знахаренко.

Врачи рекомендуют — если мучает жажда, можно увеличить объем жидкости при условии, что отсутствуют патологии почек или сердечно-сосудистой системы.