Летом в жару особенно важно следить за режимом питья. При повышенной температуре окружающей среды организм запускает терморегуляцию и выделяет большое количество жидкости — пота.
В среднем человеку в жаркий день требуется порядка 2 литров жидкости, но точный расчет производится по формуле: 40 мл на кг массы тела.
Елена Знахаренко
Гастроэнтерология, диетология
врач-гастроэнтеролог, диетолог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International
- Чтобы восполнить недостаток влаги, необходимо не только подсчитывать объем потребляемых напитков, но и равномерно распределить его в течение дня: две трети выпивать до обеда и треть — после обеда. Либо 80% воды — до пяти часов вечера, и с пяти до девяти — оставшийся объем, чтобы не было нагрузки на почки и отеков, — поясняет «Доктору Питеру» Елена Знахаренко.
Врачи рекомендуют — если мучает жажда, можно увеличить объем жидкости при условии, что отсутствуют патологии почек или сердечно-сосудистой системы.
Марина Ерина
Медицина
Заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы, врач-кардиолог Марина Ерина
- Больному сердцу будет тяжелее работать, если перегрузить организм жидкостью. В жару нужно контролировать ситуацию: жажды быть не должно, но и много пить тоже не стоит, - рассказала заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Марина Ерина.
Гастроэнтеролог также отмечает, что важно учитывать не только количество, но и качество потребляемой жидкости.
- Вода должна быть безопасной, поэтому стоит воздержаться от питья из-под крана. Не менее важны pH и окислительно-восстановительный потенциал. А вот от газировок и пакетированных соков в жару стоит воздержаться: в их составе содержится много сахара. Тоже самое касается чая или кофе, которые не восполняют запас влаги — организм воспринимает напитки как еду, — советует Елена Знахаренко.
В жаркий день также стоит отказаться от слишком холодных напитков, даже если это приносит большое облегчение и охлаждает.
- Они заставляют желудок блокировать выработку ферментов и желудочного сока, что в свою очередь приводит к тому, что нарушается переваривание белка, — разъясняет
Комментарии3