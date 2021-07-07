Черная кошка и забытый дома завтрак, за которым придется возвращаться и смотреть при этом в зеркало — мелочи, по сравнению с обилием плохих примет от врачей. Казалось бы, медики должны верить только в свои силы, а не в провидение. Однако и у докторов, как оказалось, есть свои особые приметы, которые, по заверениям, работают практически всегда.
Первое место в рейтинге у пожеланий «спокойного/хорошего дежурства». Хотите, чтобы всю ночь врач крутился как белка в колесе? Достаточно произнести эту сакральную фразу — и отбежать на безопасное расстояние. Медики уверяют, после этих слов работы прибавится на порядок. Также уже подмечено, что тяжелее всего протекают последнее дежурство перед отпуском, так сказать, финальный аккорд, и «обменные» дежурства, когда берешь чужие проблемы на себя.
Дежурным врачам не советуют ложиться спать в носках. Не снял носки — сон будет недолгим, если вообще успеет наступить раньше, чем потребуется срочная помощь. Однако для отдыха нельзя снимать медицинскую одежду — это по приметам плохой знак, скоро придется надевать обратно и бежать на помощь пациентам. Так и спят некоторые доктора — в халатах и без носков.
Ни в коем случае не разрешается дежурному врачу присаживаться в реанимации на пустую койку. Даже если ноги подкашиваются от усталости. Многие верят, что после такого необдуманного поступка на эту койку точно поступит пациент. И тогда будет не то, чтобы не присесть, а даже дыхание не перевести.
«Помню, как профессор, преподаватель хирургии, говорил нам: «Бойтесь горбатых, рыжих и блатных пациентов. Но больше всего бойтесь пациентов медиков», — рассказывает о своем опыте один из врачей в паблике «
Как оказалось, все предостережения правда: горбатых сложно уложить на операционный стол, у рыжих чаще возникает аллергия, а с пациентам по знакомству хочется сделать лучше, а выходит как всегда, если не хуже.
«У пациентов-медиков все заболевания протекают атипично, на них часто не действуют антибиотики», — объясняет опасность коллег врач.
Скорая помощь
«Если первый пациент мужчина — хорошо. Если женщина — придется работать целый день без перерыва».
«Первый пациент „лежачий“ — весь день насмарку».
«На уличный вызов надо заранее надевать перчатки, тогда есть вероятность, что пациент не дождется врача и уйдет».
Приемный покой
«Гасите свет и сидите в полумраке, потому что скорые на свет едут».
«Нельзя держать открытым журнал поступлений, не к добру».
Операционная
«Нельзя меняться операциями, обязательно что-то пойдет не так».
«Если на пол во время операции упал инструмент, то оперировать придется долго. Можно снизить вред только если наступить на инструмент правой ногой. Или поднять и постучать им об пол и трижды повторить: «сиди дома!»
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