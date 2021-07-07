Черная кошка и забытый дома завтрак, за которым придется возвращаться и смотреть при этом в зеркало — мелочи, по сравнению с обилием плохих примет от врачей. Казалось бы, медики должны верить только в свои силы, а не в провидение. Однако и у докторов, как оказалось, есть свои особые приметы, которые, по заверениям, работают практически всегда.

Первое место в рейтинге у пожеланий «спокойного/хорошего дежурства». Хотите, чтобы всю ночь врач крутился как белка в колесе? Достаточно произнести эту сакральную фразу — и отбежать на безопасное расстояние. Медики уверяют, после этих слов работы прибавится на порядок. Также уже подмечено, что тяжелее всего протекают последнее дежурство перед отпуском, так сказать, финальный аккорд, и «обменные» дежурства, когда берешь чужие проблемы на себя.

Дежурным врачам не советуют ложиться спать в носках. Не снял носки — сон будет недолгим, если вообще успеет наступить раньше, чем потребуется срочная помощь. Однако для отдыха нельзя снимать медицинскую одежду — это по приметам плохой знак, скоро придется надевать обратно и бежать на помощь пациентам. Так и спят некоторые доктора — в халатах и без носков.